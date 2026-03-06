La británica Zoe Bäckstedt, líder de la Vuelta a Extremadura tras ganar la contrarreloj

La ciclista británica Zoe Bäckstedt (Canyon/Sram zondacrypto), una de las grandes especialistas en la lucha contrarreloj del panorama internacional, actual campeona del mundo de esta disciplina en la categoría sub-23 y en su día campeona mundial contra el reloj júnior, se ha convertido en la primera líder de la Vuelta a Extremadura femenina tras imponerse en la contrarreloj inaugural de la edición 2026, disputada este viernes en Herrera del Duque sobre 18,4 kilómetros.

Una lucha contra el tiempo más dura aún por las condiciones climatológicas adversas que marcaron el desarrollo de la jornada, lluvia constante, a ratos intensa, y mucha sensación de frío. Bäckstedt, en una actuación portentosa, voló a más de 45 kilómetros hora para rebajar en hasta 17 segundos el mejor tiempo que había logrado establecer poco antes la francesa Maeva Squiban (UAE Team ADQ). Su compañera de equipo, la australiana Brodie Chapman, una de las últimas corredoras en tomar la salida en la crono, fue sin embargo la ciclista que concluyó segunda en la etapa a 12 segundo de Bäckstedt.

Corte de la cinta antes de la contrarreloj de este viernes. / ciclismo extremadura

Finalmente, el tercer mejor tiempo del día fue para la francesa Squiban, una de las grandes aspirantes al triunfo en esta edición de la ronda extremeña, confirmó esa candidatura previamente al mejorar el registro de la australiana Mackenzie Coupland (LivAlUlaJayco). La joven aussie, actual campeona de su país de ruta, fue la cuarta corredora en salir a competir y de la alianza entre su potencia, su capacidad rodadora y una tregua en la lluvia salió un registro que fue inalcanzable para muchas grandes especialistas durante gran parte de la etapa. Coupland, de hecho, acabó cuarta.

Zoe Bäckstedt portará este sábado el jersey amarillo de líder camino de Fuente del Maestre con 12 segundos de ventaja sobre Brodie Chapman, 17 sobre Maeva Squiban, 20 sobre Coupland, y 26 sobre la australiana Lauretta Hanson (Lidl-Trek). El top cinco de una general que sigue muy abierta con dos etapas, especialmente la del domingo, de gran dureza orográfica.

El público anima a una ciclista bajo la lluvia. / ciclismo extremadura

La segunda jornada conectará Pueblonuevo del Guadiana con Fuente del Maestre en una etapa de 132,8 kilómetros. El recorrido atravesará las comarcas de Vegas Bajas del Guadiana, Tierra de Badajoz, Llanos de Olivenza, Zafra-Río Bodión y Tierra de Barros, alternando paisajes de regadío, dehesa, cereal, viñedo y olivar. A priori se trata de una jornada favorable para un posible sprint masivo.