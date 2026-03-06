Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Baloncesto | Superliga BSR

El Mideba recibe al colista con el objetivo de consolidar su zona alta

El conjunto extremeño recibirá al BSR Vistazul este sábado en el pabellón Nuria Cabanillas

Jugadores del MIDEBA en su anterior jornada

Jugadores del MIDEBA en su anterior jornada / @mideba_ext

David Martín

Badajoz

El equipo pacense afronta la decimoquinta jornada de la Superliga BSR buscando mantener vivas sus opciones de entrar en la ‘Final Four’, mientras que los sevillanos aún no han sumado victorias.

El Mideba regresa a casa este sábado a las 18:30 horas para enfrentarse al BSR Vistazul, colista de la Superliga BSR. El equipo dirigido por Alexander Carrillo buscará una victoria que le permita mantenerse en la zona alta de la tabla y conservar sus opciones de alcanzar el cuarto puesto, que da acceso a disputar la ‘Final Four’. Actualmente, los pacenses están a cinco victorias de esa posición.

El conjunto sevillano llega con un partido menos que el los extremeños y sin haber logrado ninguna victoria en 13 encuentros que han disputado hasta ahora. En el partido de ida, celebrado en Dos Hermanas, Mideba se impuso con comodidad por 28 puntos, un resultado que refuerza su favoritismo de cara al choque de vuelta.

Noticias relacionadas

Tras la derrota sufrida en su visita al Amivel Reyes Gutiérrez, mismo equipo que eliminó al Mideba de la Copa del Rey, los extremeños buscan reencontrarse con el triunfo ante un rival que llega en claro inferior estado de forma. El encuentro se presenta, por tanto, como una oportunidad para que el Mideba consolide su posición en la tabla y recupere confianza antes de encarar la recta final de la temporada liguera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bioclimático, San Fernando, Bárbara y San Roque: los cuatro institutos de Badajoz donde la demanda ha superado las plazas ofertadas
  2. El dueño del circo clausurado en Badajoz se niega a desmontar y recurre al juzgado la orden de cierre
  3. Medio siglo en el corazón de Badajoz: la historia de Castellano Joyeros
  4. Nos sentimos más cerca del final, pero vamos con pies de plomo', la familia de Francisca Cadenas reacciona a la última reconstrucción de la UCO
  5. Gema Cortés sobre el Circo Encantado: 'El ayuntamiento no negocia donde se pone un circo o donde no se pone
  6. Badajoz se ilumina este sábado al ritmo de las grandes bandas sonoras del cine
  7. Xuso Jones grabará en Badajoz un episodio de 'Lo sabe, no lo sabe'
  8. Los costaleros le piden al Ayuntamiento de Badajoz una rampa para facilitar las salidas y entradas en San Agustín

Vox, a Guardiola ante su investidura fallida: "Negociemos, primero el qué y luego el quién"

Vox, a Guardiola ante su investidura fallida: "Negociemos, primero el qué y luego el quién"

Desarticulada en Badajoz una red de trata y explotación laboral en locales de kebab

Desarticulada en Badajoz una red de trata y explotación laboral en locales de kebab

Un colegio de Badajoz, entre los ganadores del Concurso Escolar de la ONCE en Extremadura

Un colegio de Badajoz, entre los ganadores del Concurso Escolar de la ONCE en Extremadura

Una cena al ocaso en la mezquita de Badajoz para estrechar lazos entre culturas

Una cena al ocaso en la mezquita de Badajoz para estrechar lazos entre culturas

"El feminismo no divide, democratiza": el mensaje del 8M desde el Premio 'Isabel Expósito Agúndez' en Extremadura

"El feminismo no divide, democratiza": el mensaje del 8M desde el Premio 'Isabel Expósito Agúndez' en Extremadura

Video | Tercera sesión debate de investidura

Cuatro razones por las que no debes perderte el nuevo vídeo de la serie Foundations de World of Tanks: HEAT

Cuatro razones por las que no debes perderte el nuevo vídeo de la serie Foundations de World of Tanks: HEAT

El Cristo del Amparo de Badajoz estrenará esta Semana Santa un nuevo llamador inspirado en la Guardia Civil

El Cristo del Amparo de Badajoz estrenará esta Semana Santa un nuevo llamador inspirado en la Guardia Civil
Tracking Pixel Contents