El Mideba recibe al colista con el objetivo de consolidar su zona alta

El equipo pacense afronta la decimoquinta jornada de la Superliga BSR buscando mantener vivas sus opciones de entrar en la ‘Final Four’, mientras que los sevillanos aún no han sumado victorias.

El Mideba regresa a casa este sábado a las 18:30 horas para enfrentarse al BSR Vistazul, colista de la Superliga BSR. El equipo dirigido por Alexander Carrillo buscará una victoria que le permita mantenerse en la zona alta de la tabla y conservar sus opciones de alcanzar el cuarto puesto, que da acceso a disputar la ‘Final Four’. Actualmente, los pacenses están a cinco victorias de esa posición.

El conjunto sevillano llega con un partido menos que el los extremeños y sin haber logrado ninguna victoria en 13 encuentros que han disputado hasta ahora. En el partido de ida, celebrado en Dos Hermanas, Mideba se impuso con comodidad por 28 puntos, un resultado que refuerza su favoritismo de cara al choque de vuelta.

Tras la derrota sufrida en su visita al Amivel Reyes Gutiérrez, mismo equipo que eliminó al Mideba de la Copa del Rey, los extremeños buscan reencontrarse con el triunfo ante un rival que llega en claro inferior estado de forma. El encuentro se presenta, por tanto, como una oportunidad para que el Mideba consolide su posición en la tabla y recupere confianza antes de encarar la recta final de la temporada liguera.