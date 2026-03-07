El Coria busca un golpe de efecto en casa del Getafe B

El Coria afronta este domingo una de las salidas más exigentes de la temporada. El conjunto celeste visitará a partir de las 11:30 horas la Ciudad Deportiva Fernando Santos de Getafe para medirse al Getafe B. El duelo llega en un momento importante para el equipo de Rai Rosa, que acumula cuatro jornadas sin conocer la victoria y necesita romper esta dinámica para no perder terreno en la lucha por las posiciones de privilegio. A pesar de la mala racha de resultados, el Coria mostró signos de mejoría la pasada jornada frente al Sanse, algo que el vestuario espera confirmar este fin de semana en un escenario de máxima dificultad.

Y es que enfrente estará un rival que se está mostrando prácticamente intratable cuando actúa como local. El Getafe B es el equipo con mejores números en casa de todo el grupo quinto, un dato que habla del nivel de exigencia que tendrá el partido para los extremeños. Además, el filial azulón llega reforzado moralmente tras su último triunfo, conseguido nada menos que en el campo del líder Rayo Majadahonda, al que derrotó por 0-1.

Para este encuentro, el técnico celeste tendrá que realizar algunos ajustes en su alineación. Tapia será baja por sanción, mientras que el equipo recupera a Iñaki León, que no pudo participar en la última jornada por el mismo motivo. Aun así, Rai mantiene varias dudas en la confección del once inicial, ya que varios jugadores han arrastrado molestias durante la semana y han trabajado entre algodones en los entrenamientos previos al partido.

El calendario tampoco da tregua al conjunto del Alagón, que afronta un mes de marzo determinante para sus aspiraciones. Tras el duelo ante el Getafe B, el Coria tendrá que enfrentarse a Intercity y Orihuela, dos rivales directos en la pelea por los puestos de playoff, lo que convierte cada punto en fundamental para seguir soñando.

A pesar de la dificultad del desplazamiento, habrá público del Coria en las gradas.