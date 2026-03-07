Fútbol
El Extremadura necesita saldar su deuda pendiente en Almería
Los azulgranas quieren volver a ganar fuera de casa tras cinco meses y ante un rival como el Almería B, que pese a estar en descenso, ganó bien en Almendralejo
El Extremadura es consciente de lo mucho que se juega este domingo a las 12.00 horas en el estadio anexo a Los Juegos del Mediterráneo en Almería. A los azulgranas sólo les vale una victoria ante el filial del Almería si, verdaderamente, quieren seguir mirando a todos los objetivos en la recta final de temporada. David Rocha ya dijo en su momento que quería er ambicioso y que, por qué no, también mirar al primer puesto. Pero el Extremadura hace semanas que camina sobre el alambre por este objetivo y no tiene margen de error. Otra cosa es la zona de playoff, para la que se ha posicionado muy bien en las últimas semanas.
El vestuario azulgrana sabe de la importancia de este encuentro. Y de la necesidad de ganar ya fuera de casa después de cinco meses: «llevamos desde la jornada cuatro, si no recuerdo mal, sin ganar fuera de casa. Sabemos de la importancia que tiene el partido del domingo y vamos a ir a por ello» comentó Robe Moreno en la rueda de prensa previa al partido.
El jugador sevillano volverá a la convocatoria de Rocha tras cumplir ciclo de amonestaciones. En esta ocasión, se perderán el partido los lesionados Fran Rosales y Rober Correa, además de Carlos Cordero, baja sensible por su última expulsión.
Así las cosas, Rocha deberá cambiar de nuevo la defensa. Presumiblemente, Tala entrará en el lateral izquierdo. Por lo demás, podría repetir el once con el que ganó al Lorca.
Ganar fuera sigue siendo una gran asignatura pendiente y, sobre todo, ante un rival como el Almería B, que sacó los colores al Extremadura durante la primera vuelta ganando 2-4 en el Francisco de la Hera. El Almería B sigue en puestos de descenso, a 14 puntos de puestos de salvación. Es el peor equipo como local, pero nadie le ha pintado la cara en su estadio, por lo que fiarse ya no es una opción para el Extremadura. Un triunfo puede meter a los de Rocha en el playoff y afrontar una semana determinante de tres partidos.
Alineaciones probables
ALMERÍA B: Jesús; Agulló, Martim, Operé, Cedillo, Romera, Gázquez, Jose, Marsu, Burgos, Marciano.
EXTREMADURA: Robador; Cera, Cano, Núñez, Tala, Luis Nicolás, Marco Manchón, Zarfino, Dieguito, Manu Ramírez, Maikel.
ÁRBITRO: Víctor García (Murcia)
ESTADIO: Anexo a Juegos del Mediterráneo.
HORA: 12.00
