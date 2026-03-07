El Girona pone las tablas en el último instante ante un Levante que ve frustrado su sueño de acercarse a la salvación

Un gol del futbolista del Girona Joel Roca, desviado por un jugador del Levante y que tuvo que ser revisado en el VAR en el minuto 93, salvó a su equipo de una derrota en el encuentro disputado este sábado en el Ciutat de València y dejó hundida a la grada levantinista, que soñó con una victoria que le acercaba a la permanencia tras el gol de Carlos Espí en el minuto 50.

Desde el inicio, el Girona se hizo con el dominio de la posesión desde el inicio y generó las primeras ocasiones en apenas 5 minutos con un disparo de Viktor Tsygankov y un cabezazo de Axel Witsel que no pusieron en aprietos a Mathew Ryan. Fueron los únicos avisos de un Girona que se vería superado por el Levante.

El paso de los minutos asentó al conjunto 'granota', que comenzó a disfrutar con el balón y sin él, hacía sufrir a su rival con una presión alta. En ese contexto, el Levante empezó a encerró al Girona y rozó el primer gol. Pasada la media hora, el central Matías Moreno rompió líneas y remató en el área un balón servido por Iván Romero que salió rozando el palo de la portería de Paulo Gazzaniga.

La ocasión impulsó al Levante, que aumentó su presión sobre la salida de balón del Girona y fruto de una recuperación volvió a generar peligro. Esta vez, el encargado de disparar fue Jon Ander Olasagasti, que se topó con la buena reacción de Gazzaniga ya en los últimos compases de la primera parte.

Quien no perdonó en el segundo acto fue Carlos Espí. Titular este sábado tras su doblete ante el Alavés mandó a la red la primera ocasión que tuvo. Un centro medido desde la derecha de Víctor García lo cabeceó Espí para superar a un Gazzaniga que tocó pero no pudo desviar el balón. Era el minuto 50 y el Ciutat de València acompañó el gol con el cántico del "sí se puede".

El ambiente cambiaría apenas diez minutos después con la expulsión de Olasagasti, que vio la roja directa tras una dura entrada sobre Vladyslav Vanat en una acción dividida en el centro del campo.

Tras la expulsión, el entrenador del Girona, Míchel Sánchez, dio entrada al centrocampista ofensivo Azzedine Ounahi por el defensa Arnau Martínez en busca del gol del empate. Por su parte, el técnico 'granota', Luís Castro, reajustó su inferioridad numérica con la entrada de Kervin Arriaga y Etta Eyong por Iván Romero y Espí.

Con un hombre más, el Girona se hizo con el control total del balón y encerró al Levante, aunque no fue capaz de generar peligro real. De hecho, el equipo local se encargó de reforzar su defensa más todavía con la entrada de Alan Matturro por el centrocampista Oriol Rey con poco más de diez minutos por jugar. Precisamente Matturro tuvo la oportunidad de sentenciar con un cabezazo que salió cerca de la portería de Gazzaniga.

Totalmente volcado, el Girona tuvo la ocasión más clara del partido a balón parado que terminó con Axel Witsel mandando el balón al larguero desde el área pequeña. Parecía que el Levante se había salvado, pero terminaría recibiendo el gol del empate en el minuto 93 con un disparo que salió desviado sorprendiendo a Ryan.

El gol fue anulado en primera instancia por fuera de juego de Vanat, pero terminó subiendo al marcador tras la revisión del VAR al considerar que el ariete del Girona no perjudicó la visión del portero del Levante. El tanto de Roca fue la última acción de un partido que frena las esperanzas 'granotas' y que tranquiliza al Girona en la clasificación.