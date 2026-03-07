Baloncesto en silla de ruedas. Superliga
El Mideba apabulla al Vistazul con 28 puntos de Nelson
78-40 fue el resultado final del partido que los pacenses disputaron en Badajoz ante el colista
El Mideba Extremadura firmó este sábado un partido muy completo en el pabellón Nuria Cabanillas, donde se impuso con claridad al Vistazul por 78-40 en una nueva jornada de la Superliga BSR.
El conjunto extremeño llevó el mando del encuentro desde muy pronto y cimentó su victoria en una defensa muy sólida y en un ataque eficaz, que le permitió ir ampliando la diferencia con el paso de los minutos hasta cerrar un triunfo incontestable.
La superioridad del cuadro pacense se reflejó tanto en el marcador como en las sensaciones sobre la pista, ya que el Mideba penas concedió opciones a su rival y mantuvo un ritmo constante . El equipo extremeño supo combinar intensidad atrás con fluidez en ataque para evitar cualquier reacción del Vistazul.
En el apartado ofensivo destacó Nelson Solórzano, máximo anotador del choque con 28 puntos, bien secundado por Rodrigo Pérez, que sumó 22 y tuvo además un papel importante en el lanzamiento exterior.
El técnico Alex Carrillo valoró positivamente el trabajo de sus jugadores y explicó que el partido también sirvió para probar rotaciones y repartir minutos entre toda la plantilla. El Mideba ya pone la vista en su próximo compromiso liguero, que le medirá a Bilbao, uno de los equipos de la zona alta de la clasificación.
- Bioclimático, San Fernando, Bárbara y San Roque: los cuatro institutos de Badajoz donde la demanda ha superado las plazas ofertadas
- La teniente de la Guardia Civil Cristina Triguero, destinada en Jerez de los Caballeros, medallista en el Campeonato Nacional Militar de Esquí
- Nos sentimos más cerca del final, pero vamos con pies de plomo', la familia de Francisca Cadenas reacciona a la última reconstrucción de la UCO
- El conductor que ha colado su coche en una fuente en Badajoz dio positivo en el control de alcoholemia
- Gema Cortés sobre el Circo Encantado: 'El ayuntamiento no negocia donde se pone un circo o donde no se pone
- Así es el nuevo hotel Turia de Badajoz por dentro tras la reforma
- Badajoz se ilumina este sábado al ritmo de las grandes bandas sonoras del cine
- Medio siglo en el corazón de Badajoz: la historia de Castellano Joyeros