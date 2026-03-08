Un jugador agrede a un árbitro en la cabeza en un partido de la Tercera asturiana

Un árbitro ovetense fue ayer agredido físicamente por un futbolista del San Luis en el partido que efrentó a dicho equipo con el Llanera "B" en el Pepe Quimarán. El marcador estaba igualado a dos goles cuando el coleagiado señaló penalti por derribo dentro del área a un jugador del Llanera. El jugador del San Luis sancionado no aceptó la decisión: se acercó al colegiado, le golpeó en la cabeza, lo tiró al suelo y le dio una patada. Sus compañeros lograron separarlo. El colegiado, que no sufrió lesiones de gravedad, completó el partido.

El Club Deportivo San Luis de La Nueva hizo público un comunicado oficial en el que no solo rehúsa condenar la agresión de su jugador al colegiado durante el partido de Tercera Asturfútbol contra el Llanera B, sino que la justifica abiertamente. "Desde el Club Deportivo San Luis no condenamos la agresión al árbitro por parte de nuestro jugador dado que creemos que las decisiones arbitrales que hemos sufrido durante el encuentro de hoy propician este tipo de comportamientos", reza el texto. El club añade que el jugador "es una pieza fundamental" y que "no será apartado" de la plantilla.

La agresión se produjo en el minuto 77 del encuentro, con el marcador igualado a dos goles, cuando el árbitro, un ovetense de unos 32 años, señaló penalti por derribo. El jugador sancionado se dirigió al colegiado, le golpeó en la cabeza, lo tiró al suelo y le propinó una patada. Sus compañeros lograron reducirle. El árbitro, que no sufrió lesiones de gravedad, tuvo el temple de continuar dirigiendo el partido.

En el comunicado, el San Luis acumula una serie de quejas sobre el desarrollo de la jornada: denuncia que sus jugadores y cuerpo técnico esperaron veinte minutos en la puerta del campo mientras parte del Llanera ya estaba dentro; que su delegado tuvo que comprar las botellas de agua en un comercio cercano al no ser proporcionadas por el club local; que su entrenador fue expulsado sin motivo, siendo según ellos el técnico local quien entró al terreno de juego a increpar al árbitro; que su jugador número 23 sufrió insultos racistas de jugadores y espectadores locales que el colegiado ignoró; y que varios miembros de la directiva visitante recibieron amenazas y comentarios misóginos de jugadores del Llanera a la salida de un restaurante cercano al campo.

Las palabras en el acta

El árbitro que dirigió el encuentro entre el Llanera "B" y el San Luis en el que resultó agredido por uno de los jugadores del conjunto visitante, refleja en su acta arbitral que el futbolista del San Luis le propinó "un puñetazo en el cuello" por el que fue derribado.

Noticias relacionadas

Pero, tras el partido, el árbitro redactó en el acta lo sucedido. Y es que Berdasco escribió que el jugador número 4 fue expulsado por el siguiente motivo: "Fue expulsado por agredirme dándome un puñetazo en el cuello tirándome con ello al suelo. Después de esto intentó darme una patada en el suelo, sin lograrlo". Además, el colegiado indicó que el entrenador del San Luis, Marco Antonio Iglesias, fue expulsado del encuentro por decirle al árbitro asistente que "como digas lo nuestro y no lo de ellos voy a matarte". Tras este incidente, el técnico del cuadro visitante fue al vestuario del Llanera y se produjo una discusión cuando pidió más agua al delegado del equipo local, y jugadores de otras categorías del equipo local. "Finalmente el delegado local trajo el agua solicitada sin más incidentes", dice el colegiado del partido.

Suscríbete para seguir leyendo