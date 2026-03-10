El Campus Calderón celebra su 20 aniversario con una edición especial en Badajoz

La Fundación José Manuel Calderón ha abierto el plazo de inscripción para la vigésima edición del Campus Calderón, que se celebrará del 5 al 11 de julio en Badajoz. La cita, que alcanza este año su 20 aniversario, llegará con diversas novedades para conmemorar dos décadas de una iniciativa consolidada como referencia nacional en la formación deportiva y educativa a través del baloncesto.

Impulsado por el exjugador extremeño José Manuel Calderón, el campus combina el perfeccionamiento técnico en la pista con la transmisión de valores como el esfuerzo, el compromiso, la disciplina o la integración. «Es un campus centrado en el baloncesto, pero son muchas más las cosas en las que nos implicamos», explica el propio Calderón, que subraya que el objetivo es aprovechar cada jornada para transmitir también mensajes educativos a los participantes.

La edición de este año contará con el lema ‘Vente al 20’ y presentará algunas novedades destacadas. Entre ellas figura la creación excepcional de una categoría cadete, dirigida a jóvenes de 16 años, con la que se pretende ampliar la participación ante la elevada demanda registrada en ediciones anteriores. El campus estará dirigido a participantes nacidos entre 2010 y 2018.

Durante una semana, los jóvenes disfrutarán de entrenamientos específicos, actividades formativas y diferentes propuestas lúdicas en varias instalaciones deportivas de la capital pacense. Además, se reforzará una de las actividades más populares del programa, el torneo nocturno de 3x3, que contará con la presencia de una figura destacada de esta modalidad a nivel nacional.

Copa Colegial en Extremadura

Paralelamente, la fundación trabaja en la segunda edición de la Copa Colegial en Extremadura, que se disputa desde el 6 de marzo hasta el 24 de abril. La competición reúne a diez equipos masculinos y femeninos de centros educativos de las provincias de Badajoz y Cáceres que buscan el pase a la fase nacional.

La gran final regional se disputará el 24 de abril y determinará a los representantes extremeños en la fase final nacional prevista para el mes de mayo.