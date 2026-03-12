Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trifulca en el Fútbol

Varios heridos y destrozos en Vigo en una pelea entre ultras del Celta y el Lyon

Ocurrió a última hora de ayer cuando un nutrido grupo de ultras locales con pasamontañas intentó entrar en el local de Areal con palos y tubos

Patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional ayer a la noche en Areal.

Patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional ayer a la noche en Areal. / Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

La histórica jornada europea de fútbol de hoy en Vigo comienza manchada. Una trifulca entre ultras del Celta y el Lyon en el centro de la ciudad durante la pasada noche se ha saldado con varios heridos (al menos tres, dos de ellos hospitalizados, según fuentes policiales) e importantes destrozos en una multitudinaria pelea a las puertas de un local, donde estaban tomando algo una treintena de aficionados franceses.

Según ha podido saber este periódico por fuentes policiales, todo ocurrió sobre las 23.30 horas, cuando unos 50 ultras locales llegaron a la zona con la cara tapada con pasamontañas y portando palos y tubos. En ese momento, los porteros y varios aficionados del Olympique de Lyon que estaban fueran habrían sido abordados y golpeados, aunque consiguieron entrar rápidamente en el interior del local y cerrar las puertas.

Destrozos provocados en la entrada del Twenty Centuy Rock durante la pelea de ultras.

Destrozos provocados en la entrada del Twenty Centuy Rock durante la pelea de ultras. / Alberto Blanco

El grupo de ultras local comenzó entonces a golpear contra las puertas del local, fracturando los cristales, mientras que desde el interior también los franceses habrían respondido lanzando taburetes y otros objetos, causando importantes daños en el negocio.

Tras varios minutos de confrontación, los ultras del Celta huyeron de la zona dejando atrás muchos de los palos de madera y tubos de plástico que portaban y con los que golpearon el acceso al local.

La trifulca obligó a movilizar a multitud de patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local. También tuvieron que acudir varias ambulancias. La pelea se habría saldado con al menos tres personas heridas, dos hinchas franceses con heridas abiertas en la cabeza; y un portero del Twenty con una contusión en un pómulo.

Tuvieron que acudir multid de coches patrulla de la Policía Nacional y Local.

Tuvieron que acudir multid de coches patrulla de la Policía Nacional y Local. / Cedida

No es la primera vez que ocurre algo similar entre radicales coincidiendo con un partido de fútbol de Europa League. El pasado mes de octubre, ultras del Celta la emprendieron también contra aficionados del Niza que cenaban en un establecimiento de la calle Paraguay tras el partido disputado en Balaídos. Días después fueron detenidos cinco ultras locales por esta pelea.

Noticias relacionadas

Con toda la información recogida, tanto por los denunciantes víctimas de los daños ocasionados, como por los datos recabados por parte de la Brigada local de Información de la Comisaría de Vigo-Redondela, los agentes pudieron acreditar participación en los hechos del pasado mes de octubre cinco personas pertenecientes al grupo radical violento «Tropas de Breogán».

