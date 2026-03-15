Don Benito y Moralo siguen a lo suyo en lo más alto

La vigésimo sexta jornada de liga en Tercera Federación no deja muchos cambios en lo sustancial, pero sí deja la pelea por las posiciones por el ‘play off’ muy perfiladas a falta de ocho jornadas. Solo el Cabeza del Buey, que empató a uno con el Montijo el sábado en la apertura de la jornada, mantiene opciones realistas para meterse al mantenerse a una distancia de solo tres puntos de la quinta posición. Una quinta plaza que mantiene el Jaraíz, que cayó, y que dice adiós al descenso directo. También se aleja de la pelea por la fase de ascenso el Villanovense, que perdió en Navalmoral ante un Moralo que sigue la estela del Don Benito.

Los rojiblancos se impusieron sin demasiados apuros ante el Puebla de la Calzada. Lo mismo hizo el Badajoz, aunque en un partido loco y lleno de goles ante el Jerez en el Nuevo Vivero.

Don Benito 4-Puebla de la Calzada 0

Contundente y abultada victoria del líder Don Benito en casa por 4-0 ante el Puebla de la Calzada en un encuentro en el que el marcador al final se quedó corto para lo visto sobre el terreno de juego. Los de José Carlos Prieto ‘Canica’ dominaron de cabo a rabo a un rival que apenas inquietó la portería de César Llera y que además se encontraron con una versión aniquiladora de Copete, que anotó tres goles. Los dos primeros fueron en la primera mitad, mientras que en la segunda anotó otro, de penalti. Redondeó la goleada Asier con el cuarto tanto. Con este triunfo el cuadro calabazón continúa en lo más alto de la clasificación con 54 puntos, cuatro más que el segundo, que es el Moralo. El Puebla es duodécimo con 32 al término de la jornada liguera.

Moralo 3-Villanovense 0

El Moralo borró del mapa de posibilidades de ‘play off’ a un Villanovense que cuando quiso hacer acto de presencia en Navalmoral de la Mata ya había recibido tres goles, todos ellos en la primera mitad a tenor de un Moralo que salió como una apisonadora y que encarriló el choque muy pronto. El protagonista del encuentro fue Walid, que hizo doblete, mientras que Omar puso la guinda con el tercer y último tanto. El Moralo es segundo a cuatro del líder, mientras que el Villanovense se queda en zona media con 38 puntos, lejos del ‘play off’.

Azuaga 2-Gévora 0

El Azuaga cosechó una valiosa victoria en casa tras imponerse por 2-0 al Gévora en un encuentro que se decantó con dos goles de los de la Campiña Sur en la primera mitad. Abrió el marcador Erik Aguado al cuarto de hora de juego, mientras que Piochi hizo el 2-0 al borde del descanso. El Azuaga, en zona de ‘play off’, tiene 46 puntos. El Gévora, en la zona baja, se queda con 23.

Villafranca 2-Jaraíz 1

Una de cal y otra de arena. A eso es a lo que se ha acostumbrado el Jaraíz, que venía de ganar en casa al líder Don Benito y que sin embargo este domingo cayó derrotado en el último minuto por 2-1 ante el Villfranca. Se adelantaron los locales con un gol de Miñón, pero Luismi Bueno empató para los veratos. Sin embargo, Kiba llevó el delirio a la grada con un tanto casi al final. El Villafranca es noveno con 36 puntos y el Jaraíz se queda con 45.

Badajoz 5-Jerez 4

Locura absoluta de partido el que protagonizaron Badajoz y Jerez. Un choque que acabó ganando el cuadro pacense 5-4 sobre la bocina. Se adelantaron los locales por mediación de Pavón, pero luego el Jerez remontó con los tantos Chechu y Carlos Arias. Alegría empató a dos y antes del descanso Chema Chávez volvía a poner a los templarios por delante. En la segunda mitad empató el Badajoz por medio de Borja Domingo y el Jerez golpeó con el 3-4, obra de Roldán. Sin embargo, el Badajoz logró remontar con tantos de Lolo González y Carlos Bravo para dejar a los de Ávila en tercera posición con 47 puntos. El Jerez es octavo con 36.

Pueblonuevo 2-Llerenense 0

El Pueblonuevo cosechó un triunfo de oro de cara a sus aspiraciones de salvación tras imponerse por 2-0 al Llerenense en casa. Bastaron los goles de Germán y Ruhme para dejar los tres puntos en el feudo local. El Pueblonuevo sigue siendo colista pero se acerca a la salvación, que ahora está a cuatro puntos. El Llerenense se mantiene en la décima posición con 35 puntos.

Diocesano 0-Montehermoso 0

Diocesano y Montehermoso empataron en un encuentro que acabó sin goles y que no termina de contentar a ninguno de los dos en sus respectivos objetivos. A los colegiales porque no logran distanciarse de la zona baja de la clasificación y a los de Montehermoso porque pasa una jornada más y continúan en zona de descenso, aunque se mantiene cerca de la salvación. El Diocesano tiene 21 puntos y el Montehermoso 19.

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Santa Amalia 2-Calamonte 1

El Santa Amalia volvió a la senda de la victoria tras seis derrotas consecutivas y lo hizo tras remontar el tanto inicial del Calamonte, al que se acabó imponiendo por 2-1. El conjunto calamonteño se adelantó por mediación de Sergio Reyes en la primera mitad del encuentro sobre el feudo amaliense, pero los de Carlos Pizarro lograron darle la vuelta al marcador con tantos de Meño y Soga, este último en propia puerta. De esta forma el Santa Amalia es decimotercero con 32 puntos y el Calamonte de Manuel Verdejo ‘Cubi’ se queda con 19 a dos de la salvación de categoría por un año más.