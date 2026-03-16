Miriam Casillas finaliza octava en Lanzarote

La triatleta pacense Miriam Casillas inició su temporada internacional con un octavo puesto en la Copa del Mundo de Lanzarote, una cita exigente marcada por el fuerte viento y por un alto nivel competitivo en la que la extremeña volvió a demostrar su regularidad entre la élite. La deportista del Triatlón Ferrol completó una actuación muy consistente y terminó además como segunda mejor española, únicamente por detrás de Marta Pintanel.

Casillas comenzó la competición con buenas sensaciones en el primer segmento de natación, del que salió situada en undécima posición. Una rápida transición le permitió ganar posiciones y, tras un intenso inicio del tramo de ciclismo, logró enlazar con el grupo delantero de la carrera, donde se concentraban las principales aspirantes a la victoria.

Durante el sector ciclista, la pacense formó parte de un reducido grupo de diez triatletas que marcó el ritmo de la prueba. Antes de alcanzar la segunda transición se produjo uno de los momentos clave del día, cuando dos competidoras sufrieron una caída. Casillas evitó el incidente gracias a su buena colocación en cabeza del grupo, lo que le permitió mantenerse en la lucha por las posiciones delanteras.

En el segmento final de carrera a pie, la olímpica extremeña llegó incluso a rodar durante varios kilómetros en quinta posición, mostrando un ritmo competitivo pese a las duras condiciones meteorológicas.

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Finalmente, cruzó la línea de meta en octava posición, firmando un resultado que confirma su buen momento de forma en el inicio del calendario internacional.