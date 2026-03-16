Moeve Fútbol Zone 1x17: debate sobre la jornada 28 y nueva ‘Unpopular Opinion’

La emisión arranca con la editorial de Christian Blasco, que pone sobre la mesa las claves del momento futbolístico antes de dar paso al repaso de la jornada a cargo de Xavi Espinosa, encargado de analizar cómo queda la clasificación, los resultados del fin de semana y el calendario de las principales competiciones.

Debate sobre la jornada y regreso de “Unpopular Opinion”

El bloque central del programa es la tertulia, con la participación de los periodistas Alfredo Martínez y Raúl Fuentes, que analizan a fondo lo que ha dejado la jornada 28 de LaLiga EA Sports.

Además, el programa recupera la sección “Unpopular Opinion”, en la que los tertulianos comparten una opinión impopular sobre la actualidad futbolística. Un espacio que busca añadir ritmo al debate y ofrecer puntos de vista distintos sobre los temas que marcan la conversación en el fútbol.

Moeve Fútbol Zone El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas

La actualidad de los equipos, desde dentro

El programa vuelve a contar con el espacio “La firma Prensa Ibérica”, en el que periodistas de diferentes cabeceras del grupo aportan su visión sobre la actualidad de los equipos que siguen en su día a día.

En esta ocasión participa Juan Carlos Álvarez, de Faro de Vigo, que analiza la situación del Celta de Vigo y el partido del fin de semana contra el Betis. También interviene Joaquín Alonso, de La Nueva España, que examina el encuentro clave del equipo frente al Valencia, mientras que Manuel García, de La Opinión de Málaga, ofrece su visión sobre el partido entre el Málaga y el Huesca.

Liga Hypermotion, Liga F y LaLiga Genuine Moeve

El programa también dedica espacio a la Liga Hypermotion, con Mario Jiménez, que repasa la actualidad de la categoría y presenta la ya habitual sección del semáforo. En clave femenina, Maria Tikas analiza la jornada disputada en La Liga F Moeve y destaca los tres mejores goles del fin de semana.

El espacio “Fútbol para todos” vuelve a poner el foco en LaLiga Genuine Moeve. En esta ocasión, Blanca Sánchez presenta la primera historia de esta nueva entrega, con la afición de la Real Sociedad como protagonista.

El pulso de la jornada en redes

Antes del cierre del programa, Joaco Soneira repasa lo más viral del fin de semana: imágenes destacadas de la jornada, el vídeo a pie de calle y las respuestas más llamativas de los aficionados a la pregunta lanzada desde la cuenta de SPORT en la red social X.

Un programa que combina análisis, debate y actualidad para repasar todo lo que deja el fin de semana futbolístico.