Extremadura se recorre a golpe de triatlón y duatlón

La provincia de Badajoz volverá a convertirse en un gran escenario deportivo con la puesta en marcha del Circuito Provincial de Triatlón y Duatlón 2026, una iniciativa que reunirá seis pruebas entre los meses de marzo y noviembre y que combina actividad física, turismo y promoción del territorio. El calendario incluye tres citas de duatlón y otras tres de triatlón, distribuidas en diferentes municipios pacenses.

La competición arrancará este domingo 22 de marzo con el III Duatlón Cros de Llerena, primera parada de un circuito que continuará el 24 de mayo en Herrera del Duque con el Triatlón Playa de Peloche y el 7 de junio en Villanueva de la Serena. Tras el verano, el programa seguirá el 19 de julio en Jerez de los Caballeros, mientras que Monesterio y Montijo cerrarán el calendario en octubre y noviembre, respectivamente.

Durante la presentación de la prueba, que ha tenido lugar este lunes, el diputado de Deportes, Ricardo Cabezas, destacó que este circuito refleja la diversidad de propuestas deportivas de la provincia y responde a la creciente demanda de los aficionados. Además, subrayó que se trata de una experiencia completa que combina competición y entorno, dentro del Plan de Dinamización Deportiva.

Las pruebas se desarrollarán tanto en espacios naturales como en entornos urbanos, permitiendo a los participantes recorrer carreteras, caminos y enclaves singulares mientras compiten. De este modo, el circuito no solo promueve la práctica deportiva, sino que también pone en valor el patrimonio cultural y paisajístico de cada localidad.

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Por su parte, la presidenta de la Federación Extremeña de Triatlón, Carolina Méndez, resaltó la accesibilidad de algunas pruebas, como la de Llerena, apta para distintos niveles, y el carácter especial de la cita de Monesterio, que incluye una modalidad por parejas. En la pasada edición, cada prueba reunió a más de un centenar de hombres y varias decenas de mujeres, con participación también de deportistas de fuera de la región e incluso de Portugal.