Guardiola ya no es el ogro blanco: tercera eliminación seguida contra el Real Madrid

Hubo un tiempo, tan duradero como ya lejano, en el que Pep Guardiola fue la peor pesadilla del Real Madrid. Basta con recordar que en sus primeros 14 partidos como entrenador frente al equipo blanco, todos ellos dirigiendo al Barça, no cosechó una sola derrota en 90 minutos. Apenas perdió una final de Copa, resuelta en la prórroga por un gol de Cristiano.

Su figura generaba pánico en el madridismo, una sensación que perduró durante años, pese a que el balance se fue equilibrando cuando el técnico catalán salió del Barça, rumbo al Bayern primero, al Manchester City después. Era Pep el gran ogro blanco. Pero ya no lo es.

Hoy, en 2026, la presencia de Guardiola en el banquillo contrario es prácticamente un sinónimo de éxito para el Real Madrid. En las tres últimas ediciones de la Champions, el trayecto del Manchester City ha llegado a su final cuando se ha topado en las eliminatorias con el equipo blanco. La secuencia se puede alargar a cuatro de las cinco últimas ediciones. En la única excepción, en la temporada 2022/23, el City alzó su único título de campeón de Europa tras eliminar a los blancos en semifinales.

Otra derrota más

En sus siete últimos partidos contra el Madrid, Guardiola solo ha conseguido una victoria, la del pasado mes de diciembre en el duelo de la fase liga en el Bernabéu. El 0-3 de la semana pasada fue la mayor debacle de su carrera en el estadio madrileño. Lo de este martes, con todos sus matices propios, un día más en su historial reciente ante el Madrid.

Guardiola con Haaland en el Manchester City-Real Madrid. / ADAM VAUGHAN / EFE

Dejó dicho Fabio Capello, uno de los tótems de los banquillos del tramo final del siglo pasado, que admira a Guardiola pero que desprecia su arrogancia. Apelaba el italiano a esos aparentes ataques de entrenador tan propios de Pep, tendente a rizar el rizo en los partidos importantes, a desgarrar sus habituales planos tácticos, que el ex del Real Madrid achaca a una voluntad de dejar impreso su sello personal en caso de victoria.

Sin experimentos en el once

En Manchester, la única extravagancia de Guardiola fue acaso la camisa a cuadros 'oversize' que eligió para dirigir el partido. Nada de cuatro delanteros puros, como en su debacle de hace seis días en el Bernabéu, nada de laterales postizos. Un 4-3-3 canónico, con acumulación de centrocampistas, el dibujo con el que se convirtió en leyenda del fútbol mundial.

Pep Guardiola, durante el Manchester City-Real Madrid. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Con esa idea en la cabeza, la de toda la vida, Guardiola decidió que no era necesario un entrenamiento convencional en la previa, que era preferible que sus hombres descansaran antes del intento de proeza y que bastaba con una activación en las horas anteriores del duelo. Los potenciales debates sobre la conveniencia de su extravagante decisión quedaron anuladas al cuarto de hora de partido.

La ‘zamorana’ de Bernardo

Porque da igual entrenar siete veces, una o ninguna cuando tienes que remontar cuatro goles y a tu capitán le da por hacer una 'zamorana' en boca de gol. Escapa a cualquier lógica que un futbolista tan bregado y experimentado como Bernardo Silva cometa semejante error. Como quiera que Vinícius, esta vez sí, marcó el penalti, mandando además callar a la grada del Etihad y haciendo el gesto de que eran unos llorones, la eliminatoria se terminó ahí.

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Levantarle cuatro goles al Real Madrid con 10 jugadores no está al alcance ni del Guardiola iniciático. Ni siquiera sin Courtois en la otra portería durante 45 minutos, sustituido el belga en el descanso por una sobrecarga. Mejor prevenir, visto lo visto, pensó Arbeloa, que dio minutos a Mbappé con la mirada puesta en el derbi liguero del domingo frente al Atlético. Y ya también en un Bayern que será su rival en cuartos salvo que este miércoles el Atalanta sea capaz de remontar un 6-1. No tiene pinta.

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