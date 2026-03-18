Fundación Jóvenes y Deporte
El Anillo acoge la fase presencial del programa ‘Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales’
El programa impulsado por AEXCID y la Fundación Jóvenes y Deporte, forma a una nueva generación de profesionales con proyección internacional
Redacción
Más de una veintena de jóvenes extremeños han participado este fin de semana en la fase presencial del Curso Formativo Especializado en Cooperación Internacional para el Desarrollo, celebrado en el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural ‘El Anillo’, en Guijo de Granadilla, en el marco del programa ‘Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales’. La inauguración contó con la participación del director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro Barril; la directora de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), Isabel Belloso Bueso; y el director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno Piñero, quienes coincidieron en destacar el valor de esta iniciativa para impulsar el talento joven extremeño en el ámbito internacional.
En este sentido, la directora de la AEXCID subrayó que «nuestro bienestar depende de lo que ocurre en otras partes del mundo», destacando que cooperar, crear redes y sentirse parte de la solución es una palanca fundamental.
Por su parte, el director general de Jóvenes y Deportes puso en valor que «la humildad y el talento joven forman parte del ADN de Extremadura y deben proyectarse hacia espacios como Naciones Unidas». Desde la Fundación Yuste, se incidió en la esperanza y el compromiso que las personas participantes aportan al futuro de la diplomacia pública de la región.
Durante el fin de semana, el programa ha incluido sesiones orientadas a conocer el funcionamiento de los organismos multilaterales y a preparar procesos de selección basados en competencias, habituales en el sistema de Naciones Unidas.
Esta formación prepara a las personas participantes para los procesos de selección del programa, que permitirán a seis jóvenes realizar prácticas profesionales remuneradas durante un año en agencias de Naciones Unidas en distintos países.
Este proyecto, impulsado por AEXCID y la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, con la colaboración de la Fundación Yuste, se ha consolidado como una iniciativa de referencia para proyectar el talento joven extremeño en el ámbito internacional.
Más de un centenar de jóvenes han participado ya en esta formación y, con esta edición, serán 48 quienes hayan realizado estancias profesionales en organismos internacionales. Además, presenta una alta tasa de inserción laboral internacional: más del 90 % de quienes han realizado prácticas continúan su carrera en este ámbito.
El proyecto inclusivo ‘I+DXT’ de la FJyD, impulsado por Caja Rural de Extremadura, presente en la II Feria del Deporte
La Institución Ferial de Badajoz, IFEBA, acogió el pasado fin de semana la II Feria del Deporte de Extremadura, organizada por Patrocina un Deportista y que contaba con la colaboración de la Junta de Extremadura a través de la Fundación Jóvenes y Deporte.
La FJyD, además de en imagen, estuvo presente en esta segunda edición mediante el desarrollo de distintas mesas de debate de temática variada, entre las que destacó la celebrada el sábado por la mañana, centrada en el programa ‘Igualdad más Deporte’, en su vertiente de Deporte Inclusivo. La misma tuvo un especial protagonismo de Caja Rural de Extremadura, que en la edición 2026 se convierte en el valedor principal del proyecto, ya que gracias a su aportación económica podrán ampliarse el número de actividades y federaciones beneficiarias.
En el debate participó Francisco Javier Casillas Venegas, director de la Oficina de Valverde de Leganés de Caja Rural de Extremadura, junto al director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro, y el director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, José Alberto Cacho. Junto a ellos, representantes de algunas de las Federaciones Deportivas Extremeñas que desarrollaron el programa en 2025, como Celia Romero, responsable del programa en la Federación Extremeña de Baloncesto; Daniel Miranda, su homólogo en la Extremeña de Fútbol; Cristo Gamero, presidente de la Federación Extremeña de Kickboxing; y Jesús Hueso, coordinador de ‘I+dxt’ en la Federación de Petanca. Todos ellos coincidieron en destacar la gran acogida del programa entre las personas y asociaciones beneficiarias y el gran aprendizaje que supone para todos los participantes.
Así mismo, la FJyD organizó un coloquio sobre ‘Políticas de Igualdad destinadas a Entidades Deportivas’, en la que se dieron cita Adolfo Gómez, presidente del Club Voleibol Nuestra Señora de la Luz (Extremadura Arroyo Voleibol), Ana Álvarez, presidenta del Club Baloncesto Al-Qazeres, Ernesto Sánchez, director deportivo y entrenador del primer equipo del Cacereño Femenino (C.F.F. Cáceres) y Fernando Pons, presidente del Sport Extremadura Club Deportivo. En ella se puso en valor el esfuerzo de la Junta de Extremadura para lograr la equiparación de las cuantías económicas de Patrocinio Publicitario para clubes masculinos y femeninos que participen en la misma categoría y nivel deportivo.
Por último, el profesor de la Universidad de Extremadura, Héctor V. Jiménez, como director científico del proyecto ‘K-Events’, presentó el estudio del impacto económico y social que tienen distintos eventos deportivos celebrados en nuestra región, acompañado de los responsables de dos de esos eventos: Pedro Pecero, presidente del Motor Club Villafranca, organizador de la Baja TT Dehesa de Extremadura, y Julián Pozuelo, presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, que pone en marcha la Vuelta a Extremadura Masculina y Femenina.
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