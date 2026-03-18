Mucho Liverpool para el Galatasaray: Slot se cita con Luis Enrique

La Champions pone a cada uno en su lugar. Fueron muchas las sorpresas en la ida de octavos, entre ellas la derrota por la mínima del Liverpool en Turquía, pero los de Arne Slot no solo culminaron la remontada en Anfield, sino que arrollaron a un Galatasaray sostenido por el meta Çakir hasta que el vendabal ofensivo 'red' terminó destrozando el muro otomano con un 4-0 con el que recupera sensaciones para medirse al PSG de Luis Enrique en cuartos de final.

Sabedor de que el resultado de la ida no le favorecía en absoluto, el Liverpool se encomendó a un Anfield a rebosar para ir a por el partido desde el primer minuto. Trató el Galatasaray de cortar el ritmo del juego de todas las formas posibles, incluso con una atención a un Osimhen que terminó picándose y encarándose con la defensa 'red' aquejado de un golpe en el brazo.

Pero el Liverpool siguió a lo suyo, con Ekitike como punta de lanza con dos intentos lejanos sin éxito, como tampoco lo tuvo un fallón Mohamed Salah lejos de su mejor nivel y con la cabeza más fuera que dentro de la entidad británica. Sin embargo, la magia de Anfield quiso hacerle frente al planteamiento del Galatasaray: salieron a defender los turcos y terminaron siendo castigados.

Una pizarra a la inversa

Fue gracias a una jugada maestra de Arne Slot. Sorprendió a todos con un saque de esquina botado por Mac Allister. Pero no al corazón del área, sino directo a la frontal. Allí, sin oposición, apareció Szoboszlai para coger despistada a la defensa del Galatasaray -apelotonada en el área pequeña- y rematar totalmente solo de primeras.

Una vez más, el húngaro llevó todo el peso ofensivo 'red'. Incluso provocó el penalti que pudo haber supuesto la remontada del Liverpool, pero Salah no es Salah. El egipcio falló la pena máxima, detenida con los pies por un Çakir que, dos minutos después, completó su actuación estelar con una doble parada salvadora antes del descanso para mantener al Galatasaray en el partido.

El portero visitante se propuso sacar de quicio a Salah. Y lo consiguió, negándole de nuevo el gol en la reanudación. Pero de nada sirvió, porque el Galatasaray se descompuso en cuestión de diez minutos. El portero no pudo con todo y el Liverpool sentenció la eliminatoria en tres zarpazos.

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El primero, de Ekitiké (51'), al segundo palo tras pase de Salah; el segundo, de Gravenberch (53'), tras cazar un rechace a disparo nuevamente de Salah; y el tercero, por fin, del egipcio, con un zurdazo desde la frontal directo a la escuadra minutos después de que el VAR anulara otro tanto del Liverpool, esta vez en propia puerta. No fue el único gol invalidado, también lo fueron otros dos de Mac Allister. Pero qué más daba. El Liverpool ya espera al PSG.