El mensaje de Pedro Acosta como líder del mundial: "Quien tiene que estar delante son los demás"

Pedro Acosta aterriza en el Gran Premio de Brasil, segunda cita calendario, como líder de la categoría de MotoGP. 'El Tiburón de Mazarrón' lidera la tabla con 32 puntos tras ganar la carrera al Sprint en Tailandia y cosechar una valiosa segunda plaza en la carrera del domingo. Pero tiene muy claro que esta ventaja no sirve de nada si no continúa cone esta buena inercia. Y es que de cerca le sigue Marco Bezzecchi, uno de los hombres a batir en este inicio de curso, que se encuentra a siete puntos.

Por primera vez, un piloto KTM lidera la clasificación general. De hecho, el dato más destacado es que desde el GP de Tailandia de 2022 (18ª cita de aquel curso), un piloto no Ducati no lidera la clasificación. El último fue Fabio Quartararo, que por aquel entonces salió de Buriram con 219 puntos, dos por encima de Pecco Bagnaia que terminó llevándose el mundial aquel curso.

Pedro Acosta en el podio de la carrera del domingo en Tailandia / EFE

Pese a aterrizar como líder, el murciano apunta que su objetivo real no es tanto no bajarse del podio, sino ir colándose en el 'Top 5' en las próximas carreras. "Es la primera carrera, ya dije que mi objetivo es estar en el 'Top 5' en todas las carreras, por ahora vamos bien, pero solo hemos hecho una, los malos momentos ya llegarán y quien tiene que estar delante son los demás, yo estoy a lo mío", expresaba el piloto murciano a DAZN.

La gestión del neumático trasero parece que será uno de los puntos clave en un circuito de condiciones parecidas a las que hubo en Tailandia. Algo que Acosta también tiene claro. "Habrá que tomárselo con calma. Seguramente suframos de otras cosas, no solo de la goma, pero nos fuimos contentos de Tailandia porque hicimos 27 vueltas a un ritmo decente, habrá que seguir por este camino", apuntaba.

"Hay que tomárselo con calma"

La caravana mundialista aterriza en Brasil para disputar el primer Gran Premio en el país latinoamericano en 22 años, tras la última edición celebrada en el Autódromo Internacional Nelson Piquet de Jacarepaguá en 2004. El escenario ahora es distinto. 37 años después, el mundial regresa al Autódromo Ayrton Senna. Para todos los pilotos es un trazado por descubir, excepto para Diogo Moreira, el único brasileño de la categoría, que rodó en categorías inferiores. "A partir de mitad de circuito que ya empieza a ser todo muy revirado, rollo Hungría, creo que ahí se marcarán las diferencias más grandes", comenzaba diciendo.

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El murciano tiene claro que hay varios favoritos en la lucha. "Ya veremos dónde estamos nosotros, donde están las otras marcas viendo también lo fuertes que iban Aprilia y Ducati en Tailandia, y tenemos que intentar posicionarnos con una buena estrategia", expresaba. "Hay que tomárselo con calma, el año pasado cometí muchos errores sobretodo en esta primera parte del año, tomármelo con calma, ir sumando poco a poco, que fue lo que a final de año me dio la oportunidad de poder ser tercero, por lo menos este año empezar sin cometer los errores del año pasado", sentenciaba.