Atletismo
El pacense David García Zurita se queda en semifinales del Mundial
46.01 y 46.95, marcas del velocista extremeño en Toron
El pacense David García Zurita firmó este viernes una meritoria actuación en el Mundial de atletismo en pista cubierta de Torun, donde logró meterse en las semifinales de los 400 metros. En la primera ronda paró el crono en 46.91, un registro que en un primer momento no le daba el pase, pero la descalificación del francés Muhammad Abdallah Kounta le aupó al segundo puesto de su serie y le abrió las puertas de la penúltima ronda.
Ya en semifinales, García Zurita volvió a competir entre los mejores especialistas del campeonato, pero no pudo alcanzar la final y cerró su participación con una marca de 46.65, mientras que el también español Markel Fernández hizo 46.72. De este modo, el velocista extremeño completó una jornada de mucho nivel internacional, alcanzando unas semifinales mundialistas y quedándose a un paso de pelear por las medallas.
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