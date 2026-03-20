Aprilia y Bezzecchi firman su mejor momento con cifras demoledoras

A estas alturas pocas dudas quedan ya de que Aprilia se encuentra en su mejor momento desde que aterrizó en MotoGP de nuevo, por allá 2015, entonces de la mano del Gresini Racing. En 2025, la fábrica de Noale fue de menos a más y logró terminar segunda en el mundial de constructores, con 418 puntos, y Marco Bezzecchi remontó hasta la tercera plaza. Una buena dinámica que se mantuvo también durante la primera cita del campeonato en Tailandia y que espera repetir para este fin de semana en Brasil.

La realidad es que varios datos ayudan a entender el buen momento en el que se encuentra el equipo italiano. Y es que las tres últimas citas que se han disputado llevan la firma de Marco Bezzecchi. El italiano, miembro de la academia de Valentino Rossi, podría enlazar cuatro victorias consecutivas por primera vez tanto en MotoGP como en el resto de las las categorías.

El piloto italiano en la categoría de Moto GP, Marco Bezzecchi, celebra su victoria en el podio junto a su compatriota, Fabio Di Giannantonio (d), tras la carrera del Gran Premio de la Comunitat Valencia de MotoGP que se disputó en el Circuito Ricardo Tormo. EFE/Ana Escobar / Ana Escobar / EFE

El último piloto italiano que logró cuatro victorias seguidas en la categoría reina fue Francesco Bagnaia, en 2024, aquel año en el que Jorge Martín se coronó. 'Bezz' está en un estado de forma excepcional (terminó en tercera plaza en la primera sesión de este viernes en Brasil) y parece entenderse a la perfección con la RS-GP.

Pero lo cierto es que no es el único en Noale en sentirse cómo en pista. Cuatro de las cinco últimas carreras de MotoGP, se han quedado en 'la casa', puesto que Raúl Fernández consiguió su primera victoria en Phillip Island (Australia) el pasado curso.

'Bezz' sigue la estela de 'Il Capitano'

Esto supone el mismo número de victorias que en las 75 anteriores carreras. Y es que el primer triunfo de Aprilia en la era moderna fue conseguido por Aleix Espargaró en el Gran Premio de Argentina de 2022. Aquel mismo curso estuvo en el podio de forma recurrente y logró terminar cuarto el mundial, habiéndose situado en la parte alta de la tabla durante gran parte de la temporada. De hecho, Bezzecchi recoge ya el testigo del piloto de Granollers, puesto que ya es el más laureado de Noale en cuanto a victorias, superando a Aleix Espargaró, que posee tres.

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Aleix Espargaró celebra su primera victoria con Aprilia en Termas de Río Hondo (Argentina) en 2022 / EFE

Jorge Martín también ha dado un paso hacia adelante. El piloto de San Sebastián de los Reyes tuvo un pésimo inicio como piloto de la marca italiana el pasado curso, enlazando varias lesiones que lo mantuvieron lejos de los circuitos durante gran parte del curso. Es por eso que ahora trata de entender cómo funciona la RS-GP. En Tailandia logró un meritorio 4º puesto, con el que igualó su mejor posición histórica con Aprilia (también 4º en el Gran Premio de Hungría de 2025). Veremos si la fábrica consigue continuar con la buena inercia este fin de semana, en el Autódromo Ayrton Senna.