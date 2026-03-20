El vacío científico en el deporte femenino: "Aún hay una barrera gigante en hablar sobre la regla. Se promete mucho y hace poco"

Romper los tabús, hablar de las cosas que durante décadas (por no decir siglos) han estado mal vistas también está siendo una de las luchas que van de la mano de la revoución del deporte femenino. La salud mental y la menstruación son dos de los principales temas que ocupan la agendas y las preocupaciones de las mujeres en el mundo del deporte. Es por ello que poner sobre la mesa como la medicina ha evolucionado, forzada por la necesidad de respuestas, ayuda a que las respuestas empiecen a vislumbrarse. "Aún hay una barrera gigante comunicar o hablar de la regla por parte de las deportistas".

"Si nos tenemos que basar en la investigación y los datos, ni siquiera tenemos los mismos en hombres y mujeres. En 2014, los sujetos de estudio eran un 69% hombres y el resto mujeres. Esta información no la puedes trasladar a cómo entrena o rinde una mujer. Hemos ido avanzando y en cosas muy concretas hemos crecido mucho y estamos a años luz. Se hace mucho ruido y poca realidad. La calidad de los estudios deja mucho que desear. Puede haberlos, pero si la calidad es baja, luego al aplicarlo al rendimiento no sirve", relata Eva Ferrer, doctora especializada en medicina femenina, en el encuentro de Dones en Joc sobre 'Investigar en femenino' "A diferencia que con el ciclo menstrual, con el embarazo el estudio de la población general está proporcionando información a la élite. No se ha hecho la investigación porque no ha habido suficientes sujetos de estudio", explica.

Estudios y cambios estructurales

"El ciclo menstrual es muy complejo estudiar. Si quieres investigar a la mujer, no puedes intentar hacer lo mismo en de un día a 5 días vistas. Necesitas muchos más recursos y mucha paciencia porque es mucho más complicado. La variabilidad es muy alta", añade. La investigación es una de las piedas angulares de los cambios que se estan intentando implementar, así como los cambios en las infraestructuras. "Hemos visto en el Mundial femenino que las madres pueden llevarse a sus hijos, pero cuando tienes que dar el pecho es necesaria una sala de lactancia", añade la doctora. A dia de hoy, pese a que se sabe de las necesidades, no se asumen por parte de las instituciones por falta de voluntad, empatía o ambas.

"A nivel de investigación, las mujeres somos cíclicas, los hombres son lineales", añade Mariona Violan, secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya.. "Cuando haces investigación, buscas homogeneidad y buscas varones. La mujer es muy diferente al hombre. En el mundo del deporte, ¿hace 40 años veías a mujeres de 60 años haciendo deporte? ¡Ahora sí! Las mujeres vivimos más que los hombres. Por algo será", añade.

Rompiendo barreras

"Estas en esos días". Esa es la frase que toda mujer ha escuchado alguna vez. Y las deportistas, tanto las de alto rendimiento como aquellas que lo practican en su tiempo libre, empiezan a tener más herramientas. "Cuando una deportista no está sana, el rendimiento baja. Podemos llevarla al máximo, pero no es lo mismo. Si una mujer no tiene la regla, algo pasa. Si algo pasa, entonces lo llevamos a la patología. Si desde la salud no estamos bien...", añade Ferrer, que forma parte del Barça Innovation Hub. La falta de educación de las mismas mujeres sobre sus ciclos, las afectaciones en su cuerpo y las recomendaciones para mejorar los símptomas.

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