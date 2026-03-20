El Villarreal atropella a la Real y duerme en la tercera plaza

El Villarreal dio un nuevo paso en sus aspiraciones de disputar la próxima temporada la Liga de Campeones tras superar a la Real Sociedad en un encuentro que el equipo castellonense encarriló en los primeros 23 minutos.

Los goles de Gerard Moreno, Georges Mikautadze y Nicolas Pépé dejaron sin respuesta al conjunto donostiarra, que intentó engancharse al partido en la segunda parte tras el tanto de Luka Sucic.

Sólo la falta de puntería y las paradas de Remiro evitaron al equipo de Marcelino, que sigue intratable como local, lograr un resultado más amplio ante una Real Sociedad que dominó sin pegada en la segunda parte.

Tras unos minutos de tanteo, el Villarreal golpeó primero por medio de una acción de estrategia, una de las suertes del juego con las que más sufre la Real Sociedad. Comesaña prolongó el balón de tacón al segundo palo tras un saque de esquina para que Gerard Moreno rematara de cabeza a la red.

La ventaja trasladó al Villarreal a su escenario favorito al obligar a la Real Sociedad a dar un paso adelante. El equipo de Marcelino aprovechó la situación para sacar a relucir el poderío de sus transiciones ofensivas.

Mikautadze y Gerard Moreno, referencias en ataque

Mikautadze y Gerard Moreno, decisivos con sus movimientos para descerrajar la defensa rival, dibujaron poco después un contragolpe espectacular que, tras una parada inicial de Remiro, culminó el atacante georgiano con el segundo gol.

Con la Real Sociedad contra las cuerdas, Moleiro atravesó medio campo en un nuevo contraataque, pero el canario estrelló su remate contra Remiro y Mikautadze, con todo a favor, envió el rechace fuera.

El conjunto de Matarazzo intentó recomponer la compostura a través de la posesión del balón, pero cada pérdida era castigada con un latigazo ofensivo del Villarreal.

Pépé, en una nueva arrancada a la contra, anotó el tercer tanto con un disparo que se envenenó tras golpear en Sergio Gómez. Era el minuto 23 y la Real Sociedad estaba noqueada ante el poderío ofensivo del Villarreal. El conjunto de Marcelino se tomó un respiro y permitió a la Real Sociedad generar algo de peligro, como un disparo de Carlos Soler y un centro chut de Sergio Gómez que puso en apuros a Luiz Júnior.

Sin embargo, el conjunto local volvió a rondar el gol con un lanzamiento potente de Pépé que se estrelló en el palo. La última ocasión del primer acto fue donostiarra, pero Luiz Júnior salvó un mano a mano con Oyarzabal.

La Real recortó distancias

El inicio del segundo periodo abrió una rendija a la esperanza a la Real Sociedad. Sucic, que apenas llevaba un minuto en el campo, recortó diferencias tras recoger un mal rechace de la defensa local después de un saque de esquina.

El Villarreal no acusó el impacto y respondió con dos clarísimas ocasiones de Pépé, la segunda de ellas neutralizada por Remiro con una espectacular parada.

Con el paso de los minutos, el equipo donostiarra acentuó su dominio ante un Villarreal que no se sintió incómodo agazapado.

Con el equipo de Matarazzo cada vez más abierto, el Villarreal gozó de tres claras ocasiones para sentenciar por medio de Mikautadze, pero el georgiano no tuvo fortuna ni precisión para superar a Remiro.

El Villarreal perdonó y permitió a la Real Sociedad jugar cerca de su área y rondar en varias ocasiones un segundo gol que hubiera puesto al rojo vivo el tramo final de un partido que escribió su historia en la primera parte.

Ficha técnica:

3.- Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Pedraza; Pépé, Comesaña (Parejo, min. 89), Gueye (Partey, min. 89), Moleiro (Alfon, min. 74), Gerard Moreno (Buchanan, min. 74) y Mikautadze (Oluwaseyi, min. 89).

1.- Real Sociedad: Remiro; Aramburu (Aritz, min. 68), Jon Martín, Zubeldia (Caleta-Car, min. 53), Sergio Gómez; Barrenetxea, Gorrotxa (Sucic, min. 46), Carlos Soler, Guedes, Brais Méndez (Oskarsson, min. 68) y Oyarzabal (Zakharyan, min. 82).

Goles: 1-0, min. 7: Gerard Moreno. 2-0, min. 15: Mikautadze. 3-0, min. 23: Pépé. 3-1, min. 46: Sucic.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité madrileño). Mostró tarjeta amarilla a Aramburu, Guedes y al entrenador Pellegrino Matarazzo por la Real Sociedad.

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