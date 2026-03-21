Alfonso Reyes: "Los políticos se aprovechan de los deportistas"

Alfonso Reyes Cabanás (Córdoba, 1971) desarrolló una destacada carrera como jugador profesional de baloncesto a lo largo de 17 temporadas, defendiendo las camisetas de Estudiantes, Unicaja, Real Madrid, Racing Paris SG., entre otros equipos. Durante su trayectoria conquistó dos Copas del Rey y como internacional con la selección española sumó 140 partidos, logrando dos medallas de plata y un bronce en campeonatos europeos, además de un quinto puesto en un Mundial. Fuera de las canchas, es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPM, profesión que ejerció tras poner fin a su etapa deportiva.

Amante de la lectura y de los pequeños placeres cotidianos, en la actualidad preside la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP). Además, ha dado un paso más en su faceta personal al debutar como escritor con su libro 'Huevos fritos con patatas', una obra en la que reflexiona sobre la sociedad, la política y el deporte desde su propia experiencia y perspectiva.

¿Cómo ha sido la experiencia de escribir un libro?

Estuve con vértigo, porque escribir un libro no es fácil y me tuvieron que insistir un poco para empezarlo, pero a medida que iban pasando los días y los meses me fue gustando más y creo que al final el resultado, al menos para mí, es para estar muy satisfecho.

Para los que no lo han leído aún, ¿por qué el título de 'Huevos fritos con patatas'?

Fue la primera comida que pedí después de estar en el hospital por el covid-19 y era lo que más me apetecía. Le decía mi mujer: “Por favor, hazme unos huevos fritos con patatas”. Había perdido todo el apetito durante mi experiencia y era lo que más me satisfacía en ese momento. También le pedí un bocadillo de chorizo frito y con eso me sentí la persona más feliz del mundo. Eso simboliza un poco el nombre del libro, lo que es volver a la esencia de las cosas. Para ser virtualmente feliz no hace falta mucho, es lo que es, la sensibilidad que tengo yo. Y en ese momento fue claro.

Lo dice en el libro, que todo empezó con el covid-19. ¿Qué supuso para usted?

En cuanto a mi relación con los medios y en este caso con Twitter, fue ahí donde empezó porque a raíz de la enfermedad empecé a explicar mi proceso. Eso me ayudó mucho porque percibía muchos estímulos, muchos ánimos y mucha ayuda de todos los que me contestaban y demás. Ahí yo estaba en el sitio porque iba contando todo lo que me estaba pasando y lo que les iba a pasar a aquellos que estaban enfermos. Todos nos ayudamos mutuamente y después de la enfermedad he seguido compartiendo las reflexiones. Mi vida no ha cambiado demasiado, yo tampoco hacía cosas que ahora no haga, ni al revés, porque evidentemente intento que sea lo más completa posible, sin grandes alharacas, como digo también. Eso es muy importante, poder ser lo más feliz posible con cosas importantes, pero que no siempre sean exuberantes o excesivamente recargadas.

Uno de los pilares del libro es el sentido común, ¿qué representa? ¿Cree que se está perdiendo en España?

El sentido común todos tenemos uno propio, lo digo en el prólogo, pero estoy seguro también de que la inmensa mayoría de nosotros pensamos unos conceptos parecidos cuando hablamos de sentido común, a pesar de que hay alguna corriente que nos quiera decir que estamos equivocados. Yo creo que toda persona sensata puede pensar lo mismo, puede tener las mismas convicciones, pero tenemos muchos puntos en común.

El libro es un llamamiento a que seamos personas normales Alfonso Reyes — Presidente de la ABP (Asociación de baloncestistas profesionales)

Creo que el sentido común se está perdiendo. El libro también es un llamamiento a que volvamos a ser personas normales, que te puedas sentar con una persona a comer esos huevos fritos con patatas y que no tenga que haber discusiones por medio. Puede haber discrepancia, pero no enfadarse como el otro, pues es diferente. Me temo que últimamente esta polarización a la que ha llegado y está llegando nuestra sociedad va a ir a mal.

El presidente de la ABP, Alfonso Reyes, en una visita al diario Sport el año 2018 / JAVI FERRANDIZ

Habla mucho de la polarización, ¿hoy en día lo políticamente incorrecto es ser moderado?

Bueno, es ser revolucionario. De hecho, yo creo que hay cosas que antes que se decían con total normalidad y ahora pensar así es casi ser revolucionario. Hablo de muchas cosas, pero los valores que al menos a mí me han inculcado me temo que si están o alguien pretende que los perdamos y eso no es bueno porque la convivencia es educación, formación, criterio, estar bien con el de al lado, no hacer a los demás lo que no te gustaría que hicieran a ti. Creo que es muy sencillo, muy sencillo.

El sentido común se está perdiendo Alfonso Reyes — Presidente de la ABP (Asociación de baloncestistas profesionales)

¿Tiene esperanza de que se vuelva a esos modales?

Lo que no me gustaría es que volviéramos a decir que ese pasado nuestro era mejor para otros, pero que intentáramos que ese péndulo estuviera más o menos en posiciones razonables y razonadas.

Es muy activo en redes, ¿es difícil opinar siendo un personaje público?

Sé diferenciar muy bien lo que es mi faceta personal. Mis opiniones, que siempre intento darlas con el máximo respeto y educación, son mías y por supuesto tienen el sesgo propio de cada persona, pero eso no tiene que ver con el resto de mis facetas. Yo intento discrepar, tengo la suerte de ser libre para hacerlo, es decir, no le debo nada a nadie y por supuesto me puedo equivocar en mis opiniones, desde luego, pero voy a seguir haciéndolo. Es importante que haya también todo tipo de voces con respeto, educación y que se sigan una serie de pautas, que puedan alzar su voz también cuando no les gusta lo que está pasando.

Le damos demasiada importancia a las redes sociales Alfonso Reyes — Presidente de la ABP (Asociación de baloncestistas profesionales)

¿Alguna vez gente cercana le ha dicho que no se pronuncie públicamente sobre algunos temas de actualidad?

Sí, alguna vez, pero he podido seguir. Yo no me cierro, es decir, soy bastante permeable. Si me convencen de otras ideas que yo no tengo, por supuesto que voy a cambiar las mías. Si estoy convencido de algo, pues voy a seguir mi camino. Entonces, no creo tampoco que sea tan importante lo que se dice. A veces le damos demasiada importancia a Twitter y a las redes sociales. La vida también es otra cosa.

¿La polarización es más cosa de redes sociales que del mundo real?

Eso seguro, pero es que la polarización no solo viene de las redes. Viene del mundo de la política, que es la que al final maneja nuestras vidas. Y esa es la importante. Entonces, si no partiera de ahí, no sería tan presente en la sociedad. Y eso es que yo creo que la gente de a pie no estaría pensando tanto en política si los políticos no estuvieran todos los días intentando que hagamos ese ejercicio de que nos situemos siempre en una trinchera o en algún lado del muro.

¿Entiende que los deportistas no se pronuncien?

No me gusta que tengan miedo, pero sí respeto que no se pronuncien. Incluso oye, y hay muchos que no tengan las mismas ideas que uno u otro, bueno, para eso está la conformación y el diálogo y la discrepancia. ¿Puedo entender que durante su vida activa no lo hagan? Sí. Entiendo a los que pronuncian y a lo que no lo hagan. Eso sí, puedo discrepar. Y si discrepo, puedo manifestarlo también. Respetar no quiere decir no discrepar.

¿Por qué pasa más en el deporte que en la cultura? En la última edición de los premios Goya no había actor que no denunciara una causa social...

Primero, el deporte para mí es cultura también; nos olvidamos de que el deporte es fundamental en la sociedad de hoy. Los políticos se aprovechan a veces de los deportistas para darles la foto y posar con la medalla, pero luego nos dejan un poco abandonados y eso es lo que no está bien.

Tradicionalmente, ha sido así, a diferencia de los actores, los deportistas estamos a nuestros entrenamientos, nuestras competiciones y estamos centrados en eso. A veces es que no sabemos ni la fuerza que tenemos. Si hubiera movilización sería más importante que la del cine, seguro.

Me resigno a pensar a que no hay buenos políticos Alfonso Reyes — Presidente de la ABP (Asociación de Baloncestistas Profesionales)

En el libro habla de política con cierto desencanto, ¿sigue creyendo en ella?

Tiene que haber unos mínimos: en formación, en valores, en honestidad, y por eso lo pedimos todos. Y los hay, ¿eh? Tiene que haberlos. Yo me resigno a pensar que no pueda haber buenos políticos. Seguro que los hay, pero que ahora mismo la media no es la mejor.

Hay un capítulo dedicado a su padre, ¿qué representa para usted?

Muchas cosas... Es mi espejo para ser también padre. El capítulo de mi padre creo que es el más emotivo con diferencia. Y me sirvió de mucho también para soltar todo lo que tenía y me gusta también que el resto de la gente sepa de dónde vengo yo y a quién tengo como referencia.

¿Fue el capítulo más difícil de escribir?

No, al revés, fue el que con más ganas escribí. Seguramente sí es mi favorito.

¿Cómo recuerdas la etapa de compaginar deporte y estudios?

Muy dura. Ahora, cuando lo pienso, me planteo si sería capaz de volver a hacerlo y me parece que no. Fueron muchos años porque estuve en las dos carreras: la deportiva y la universitaria.

¿Los deportistas deben formarse mientras compiten?

Desde la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) somos muy duros con esto. Además les ayudamos con planes de formación e intentamos inculcarles que tienen que estar formados y preparados para cuando acaben su carrera deportiva, porque van a cambiar radicalmente de vida. Cuanto más preparados estén para esa nueva etapa, mejor les irá, porque si no, el abismo que se van a encontrar será brutal. Si están preparados y formados, la transición será mucho más suave que si llegan sin nada. Se tienen que preparar mientras compiten, mientras viven su vida de deportistas, y en eso yo soy muy persistente en los distintos aspectos.

Alejándonos del libro y analizando la actualidad deportiva, ¿cómo está viviendo su etapa en la ABP?

Seguimos trabajando para ayudar a los jugadores y prepararlos para el día después. Nos preocupa la deriva del baloncesto: calendarios, pocos jugadores nacionales, situaciones en categorías inferiores...

¿Tiene solución el calendario?

Todos estos problemas tienen solución, por supuesto, pero la tienen que dar aquellos organismos que pueden cambiar las cosas. Nosotros, como ABP, podemos denunciar y podemos lanzar el aviso, pero si no recogen el guante los que realmente tienen poder... Tengo constancia de que están preocupados también, pero hay que sentarse, hablar y crear la normativa o el espacio para que esto se pueda cambiar.

¿Cómo ve al Barça esta temporada?

El Barça tiene un equipazo, no solo en cuanto a categoría deportiva, sino humana también. Xavi Pascual es un entrenador que siempre me ha gustado muchísimo. Las temporadas son muy largas y empezaron muy bien. Quedan dos competiciones y el Barça es un equipo que siempre va a estar luchando por los títulos. No lo descarto en ninguna competición y además es un equipo que me gusta mucho por sus jugadores y por el entrenador.

¿Y el Madrid?

Igual. Al final Scariolo es un entrenador nuevo entre comillas, con muy buenos jugadores, una plantilla magnífica que también ha tenido sus rachas... Hay equipos que están muy fuertes como Valencia, Unicaja, UCAM Murcia o Baskonia. El nivel es muy alto y por eso tenemos que cuidar la competición. No podemos dejar que la autocomplacencia nos lleve a una inercia que nos cueste a futuro.

La Copa sí que parece un modelo de éxito...

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Sí, sin duda. Lo más sorprendente es esa comunión de aficiones. Es un poco el sentido común del que hablo en el libro: cada uno tiene sus ideas, su equipo, pero vamos a disfrutar todos juntos, y luego cada uno defiende lo suyo... Me gusta que la unión haga la fuerza y que la Copa sea un ejemplo. Lo bueno hay que mantenerlo y ayudar a que todo siga funcionando.