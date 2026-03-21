Fabio di Giannantonio logra en Brasil su segunda 'pole' en MotoGP

El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) ha conseguido la segunda 'pole position' de su carrera deportiva al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Brasil de MotoGP, que se disputa en el circuito 'Ayrton Senna' de Goiania.

Di Giannantonio, que venía desde la primera clasificación, como también el segundo clasificado, su compatriota Marco Bezzecchi(Aprilia RS-GP), marcó un mejor tiempo de 1:17.410, que le daba la segunda 'pole' de su carrera deportiva en MotoGP, tras la conseguida en Italia en 2022, y la tercera de su carrera deportiva.

Con ellos, en la primera línea, estará el vigente campeón del mundo de MotoGP, el español Marc Márquez(Ducati Desmosedici GP26).

Los tiempos de la categoría, tras un primer día con condiciones atmosféricas muy variables, bajaron de manera espectacular ya en la segunda tanda libre de MotoGP, que resultó mucho más accidentada de lo que cabría esperar.

En un momento u otro acabaron por los suelos el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), el italiano Luca Marini (Honda RC 213 V), el turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha YZR M 1 V4) y los también italianos Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP 26) y Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25), muchos de ellos en la comprometida curva cuatro del trazado.

Algunos pilotos 'pasaron' por la primera posición y si bien el vigente campeón del mundo, Marc Márquez, fue casi en todo momento el más rápido de la sesión, con un registro final de 1:18.247, le acabó superando por escasamente 11 milésimas de segundo el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP 26) con 1:18.237.

La tercera posición en esa tanda libre acabó en manos del campeón del mundo de MotoGP de 2024, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP 26).

Metidos de lleno en la primera clasificación, el 'idolo 'local', Diogo Moreira (Honda RC 213 V) no quiso desaprovechar su oportunidad y rápido, en su segunda vuelta ya se puso líder con un tiempo de 1:17.812, que ya era el más rápido de la categoría en todo el fin de semana.

A 75 milésimas de segundo se situó el piloto oficial de Honda, el español Joan Mir, seguido muy de cerca por los italianos Marco Bezzecchi y Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), si bien dos vueltas más tarde, en la cuatro, el piloto oficial de Aprilia ya era líder de la Q1 con 1:17.760.

En la segunda salida a pista tanto Joan Mir como su compañero Luca Marini -quien poco después se fue por los suelos- decidieron intentar seguir la estela de Marco Bezzecchi para mejorar sus tiempos, sin que el italiano de Aprilia diese síntomas de estar preocupado por esa determinación de sus rivales.

Bezzecchi mejoró el crono de la sesión al rodar en 1:17.408 y tras el rebufo de su moto Joan Mir rodó a 302 milésimas de segundo para ser segundo, pero superado instantes después por Fabio di Giannantonio, que se quedó a 123 milésimas de su compatriota.

Así, fueron los italianos Marco Bezzecchi y Fabio di Giannantonio quienes lograron el pase a la segunda clasificación.

La segunda clasificación no comenzó demasiado bien para el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), quien en su primera vuelta lanzada se fue por los suelos en la curva diez mientras su compañero de equipo Marc Márquez hacía el mejor tiempo, 1:17.491.

Como Bagnaia, en la curva cuatro de la tercera vuelta se fue por los suelos el español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), que no tardó nada en recuperar la verticalidad y salir corriendo para ir hasta su taller a por la segunda moto.

Y no acabaron ahí los incidentes pues como Acosta, Marc Márquez se fue en el siguiente giro por los suelos en la curva cuatro y como el de KTM no perdió tiempo en regresar a su taller para coger la segunda moto.

En la tabla de tiempos lideraba Fabio di Giannantonio con 1:17.420, seguido a 71 milésimas de segundo por Marc Márquez y con Jorge Martín tercero, pero ya a 347 milésimas de segundo, con algo más de ocho minutos de sesión por delante.

Bagnaia, sin un tiempo de clasificación, no perdió tiempo al llegar a su taller para salir con la segunda moto e intentar así mejorar la duodécima plaza que ocupaba por entonces y que en su primer intento le puso noveno.

En otro punto del circuito Jorge Martín comenzó a marcar parciales de vuelta rápida como para ponerse líder, pero se fue por los suelos en el tercer sector del trazado, lo que le dejaba sin posibilidad de mejorar la cuarta plaza que ocupaba por entonces.

Tampoco pudo mejorar Fabio di Giannantonio, que 'arañó' 10 milésimas a su mejor tiempo (1:17.410), que se cayó en la 'temible' curva cuatro.

El francés Fabio Quartararo, a pesar del bajo rendimiento de su Yamaha YZR M 1 V4, comenzó con los dos primeros parciales en vuelta rápida, si bien en los dos siguientes perdió algunas milésimas de segundo y acabó en la cuarta posición.

Por delante del francés acabaron Fabio di Giannantonio, autor de la 'pole position' a pesar sufrir una caída, secundado por su compatriota Marco Bezzecchi y Marc Márquez en la primera línea de salida.

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En la segunda se situó un muy competitivo Fabio Quartararo, junto a Jorge Martín y Ai Ogura, con Fermín Aldeguer, Alex Márquez y Pedro Acosta en la tercera, y Johann Zarco, 'Pecco' Bagnaia y el turco Toprak Razgatlioglu en la cuarta.