Marc Márquez puede con Di Giannantonio en la sprint del GP de Brasil

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) se ha adjudicado su primera victoria de la temporada al vencer la carrera 'sprint' del Gran Premio de Brasil de MotoGP, en el circuito 'Ayrton Senna' de Goiania.

Junto a Marc Márquez, en el podio de la 'sprint' brasileña estuvieron el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP 26).