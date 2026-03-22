El Extremadura firma a Óscar Pinchi para la recta final de la temporada

Gran oportunidad de mercado la que se ha encontrado el Extremadura con el fichaje de Óscar Pinchi, delantero gallego de 30 años que refuerza al conjunto de Almendralejo para la recta final de la temporada. Pinchi, que ya estuvo en el anterior Extremadura en la etapa de Segunda División, vuelve a tierras extremeñas después de haberse quedado libre a principios de enero, tras haber tenido un breve paso por el Volos de la Primera División de Grecia.

Óscar Pinchi puede firmar por el Extremadura gracias a que ocupará la ficha de Fran Rosales, lesionado de larga duración en el plantel azulgrana. La dirección deportiva se lo ha tomado con calma. Manuel Mosquera buscaba velocidad en la parte de ataque y Pinchi, al que ya tuvo Manuel en Segunda con el Extremadura y que conoce muy bien de su etapa formativa en el Deportivo de la Coruña, se ha posicionado como una pieza que encajaba perfectamente en lo que se buscaba.

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El futbolista llevaba una semana entrenando con los azulgranas para ponerse en forma, pero después de ver el nivel de profesionalismo del club también ha querido aceptar el reto de intentar guiar al Extremadura, al menos, a la zona de playoff. Pinchi ya está inscrito y podría debutar el próximo domingo ante La Minera.