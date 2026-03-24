Fútbol
Luis García Plaza, nuevo entrenador del Sevilla hasta junio de 2027
El técnico llega para sustituir a Matías Almeyda con el objetivo de asegurar la permanencia en Primera División
Luis García Plaza ya es nuevo entrenador del Sevilla Fútbol Club. El técnico madrileño de 53 años ya está en la capital hispalense y ha sido recibido por los medios de comunicación esta tarde. Libre desde diciembre de 2024 cuando fue destituido del Deportivo Alavés, firma ahora lo que queda de temporada con la entidad nervionense y se prolonga hasta junio de 2027 y con el único objetivo de lograr la permanencia en Primera División.
Treinta y dos partidos (29 de Liga y 3 de Copa del Rey) ha durado Matías Jesús Almeyda al frente del banquillo del Sevilla Fútbol Club, dejando su parcela tras despedirse de los jugadores a Luis García Plaza, que coge a la entidad nervionense fuera de descenso (15º) con tres puntos por encima del Mallorca con 28 en decimoctava posición.
Con 31 puntos tras 29 jornadas, el preparador nacido en Madrid tiene como misión evitar el descenso en las nueve fechas de Liga restantes, debutando en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo, colista de la clasificación a ocho de la salvación.
Este miércoles debería hacerse cargo de la plantilla Luis García Plaza, que empezará a conocer a sus jugadores y será presentado en un parón internacional intenso en el que el madrileño deberá devolver la competitividad a un equipo en caída libre en la tabla. Dos empates ante Betis y Rayo y dos derrotas recientes en el Camp Nou y contra el Valencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán han hecho que un descenso que parecía olvidado vuelva a ser una amenaza.
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