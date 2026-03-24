Nike recupera milagrosamente a Mbappé y en Francia "se comenta que el Real Madrid examinó la rodilla equivocada de Kylian"

45 minutos ha jugado Kylian Mbappé en el último mes con el Real Madrid, lo justo para justificar su marcha con la selección francesa de fútbol esta ventana de selección, última antes de la disputa del Mundial. Nada relevante ni en los 21 minutos que pisó el Etihad Stadium ni en los 24 que completó ante el Atlético. Pero esa participación han permitido a su entrenador, Álvaro Arbeloa, darle la venia para que se marchase con Francia a la gira de Les Bleus por Estados Unidos.

Ausencias significativas: City, Albacete, Benfica, Atlético...

Algo que no ha hecho mucha gracia a un madridismo que han visto como el delantero de Bondy desaparece recurrentemente de compromisos importantes del equipo en los que el futbolista no ha estado disponible. Manchester City, Atlético, Benfica, Albacete, Betis, Getafe, Elche... Demasiadas ausencias, algunas muy sonadas, que han concluido con un desencuentro con los servicios médicos del club y su marcha a París a buscar una segunda opinión médica. Visita en la que aprovechó para salir con los amigos mientras el equipo perdía en el Bernabéu con el Getafe de Bordalás (0-1). Todo eso ha enfriado la relación de la grada con el francés, al que Xabi Alonso entregó la corona que ahora luce merecidamente un Vinícius que se ha echado al equipo a la espalda.

Mbappé llegó a Clairefontaine, fortín de la selección francesa y habló la prensa su lesión. "La rodilla está bien. Va a mejor. Va bastante bien y sé que ha habido bastante especulación al respecto y se han dicho cosas falsas. Es la vida de un atleta de alto nivel y estamos acostumbrados a que la gente diga cosas sin verificar y sin ningún fundamento. Para mí es clarísimo que quiero jugar todos los partidos con el Real Madrid. No voy a cambiar la manera de prepararlo. Puedo decir, voy a mi casa y no juego, pero son tonterías. He preparado los dos últimos Mundiales de la mejor manera, que es jugar, meter goles, ganar títulos y pelear hasta el último minuto por mi club y este año lo voy a hacer igual para llegar bien. Espero ganarlo también”. Y concluyó añadiendo: "Me he recuperado al 100%. Tuve la oportunidad en París de encontrar un buen diagnóstico. Y juntos pudimos diseñar un plan para volver al mejor nivel con el Real Madrid y también de cara al Mundial".

Mientras, en Francia aún se comenta la pésima gestión de los servicios médicos del Real Madrid en la recuperación del delantero. El periodista Daniel Riolo comentaba en el programa de radio 'After Foot' de RMC sobre la lesión de rodilla izquierda de Mbappé: "El error es tan garrafal que se comenta, en "círculos autorizados", que el Real Madrid examinó la rodilla equivocada". Kylian Mbappé liderará hoy martes la expedición de la selección francesa que viajará a Estados Unidos para iniciar una gira por el país estadounidense en el que jugarán partidos amistosos ante Brasil y Colombia. Nike, la marca deportiva que patrocina a Francia y que tiene a Mbappé como una de sus estrellas más rutilantes, ha presionado para que el madridista estuviese en esta gira porque la marca ha preparado el lanzamiento de varios productos de cara al mundial.

Mbappé es el baluarte de Nike en el Mundial

Hoy mismo estaba previsto el lanzamiento de las zapatillas Nike Air Max Plus France. La marca, que también tiene previsto presentar unas nuevas camisetas de Francia para el Mundial, ha preparado con la Federación Francesa de Fútbol (FFF) para crear estas zapatillas que mantienen la silueta clásica de las Air Max Plus, pero han personalizado con el color azul, en honor a 'les bleus', y se añade el logo de la FFF con su icónico gallo en la lengüeta, luciendo el Swoosh dorado y con un guiño con las dos estrellas. El dorado también aparece en otras partes de la zapatilla, en horno a los numerosos logros de la selección francesa.

El pasado 2 de marzo Kylian presentaba su undécimo par de zapatillas exclusivas de Nike: las Air Zoom Mercurial Superfly 10 'KM'. Un diseño con una paleta de colores diferente que va desde un tono "melón" hasta un marrón inusual en las botas de fútbol modernas. Nike ha presentado paralelamente una variación de estas Air Zoom Mercurial con unas Air Max Plus de diseño similar. Mbappé se ha consolidado como la figura clave de Nike para esta copa del mundo. Nike firmó un contrato de 100 millones de euros anuales con la Federación Francesa de Fútbol (FFF) hasta 2034, así que la ausencia del capitán francés en suelo estadounidense era algo impensable para la marca.

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Mbappé será el centro de atención en todos los actos promocionales de Francia en el país estadounidense estos días, porque Kylian será la cara de Nike en el Mundial en su pulso con Adidas, su gran competencia. La marca alemana ha arrancado fuerte con la promoción de las camisetas de los muchos equipos que visten en esta Copa del mundo, muchas de ellas con un claro aire retro, como la segunda de España.

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