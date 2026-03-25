Carlos Pizarro, cesado como técnico del Santa Amalia

El Santa Amalia confirmó este miércoles la noticia de Carlos Pizarro como técnico del conjunto amaliense en Tercera Federación tras la derrota del pasado fin de semana ante el Gévora por un contundente 3-0, un resultado que ha llevado a la directiva del conjunto de Santa Amallia a prescindir de los servicios del entrenador miajadeño.

Lo hizo con un comunicado en el que le agradecieron los servicios prestados durante estos meses de competición, ya que Pizarro llegó al banquillo amaliense a comienzos de la presente temporada con la difícil tarea de mejorar los resultados de la pasada temporada con Richi Tapia en el banquillo. Aún así, durante algún tramo importante del curso, el Santa Amalia se estuvo codeando con la parte noble de la clasificación, pero una mala dinámica de resultados de los dos últimos meses de competición han precipitado la decisión de la directiva del club de prescindir de uno de los técnicos con más proyección de toda la comarca de las Vegas Altas.

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La noticia del cese se produce con el conjunto verde ocupando la decimotercera posición clasificatoria con 32 puntos, nada más y nada menos que doce por encima de los puestos de descenso. Ahora el club trabaja para comunicar lo antes posible quién será el nuevo inquilino en el banquillo amaliense de aquí a final de temporada, en la que pocos alicientes tiene ya el cuadro verde al estar en una situación de total tranquilidad.