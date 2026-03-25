«Es un orgullo poder representar a Extremadura en la élite»

¿Cómo se está encontrando en esta nueva etapa de su carrera en Osasuna?

Estoy muy contento. Desde el primer día me adapté muy bien. Los compañeros, el cuerpo técnico, la directiva y la afición me han acogido de maravilla y la verdad es que tanto personalmente como a nivel profesional me estoy sintiendo muy cómodo.

La primera vuelta de Osasuna estuvo por debajo de lo esperado, pero el equipo se encuentra en un gran momento actualmente ¿Cómo lo valora?

Estamos en un momento muy bueno. Es cierto que en los primeros meses el equipo atravesó una etapa complicada, pero enero y febrero fueron buenos meses. A inicios de marzo encadenamos un pequeño bache de resultados pero hemos logrado salir y reencontrarnos con la victoria. El objetivo es salvarse, pero hay que intentar mirar hacia arriba.

Desde su llegada se ha convertido en una pieza indiscutible. Ha pasado de tener pocos minutos en el Atleti a ser un fijo en Osasuna.

Es cierto que en la primera vuelta, con el Atlético de Madrid, estaba teniendo pocos minutos, de ahí la decisión de cambiar, pero entrenaba siempre al cien por cien. Además, soy un futbolista que se cuida mucho fuera del campo. Llegué a Osasuna muy bien físicamente y la adaptación ha sido sencilla porque me lo han puesto muy fácil.

¿Es el mejor momento de su carrera?

Es complicado decirlo. Es cierto que estoy en un punto muy bueno a nivel físico y con más madurez que en otras experiencias. Son dos factores que suman mucho.

¿Cómo se fraguó su fichaje por Osasuna?

Aún no había entrado el mercado invernal cuando llegué. Llevaba un tiempo en conversaciones con el club. Es cierto que tenía otras ofertas, pero hablando con Braulio y con Alejandro Alfaro me demostraron muy buenas sensaciones. Estoy muy contento con la decisión que tomé.

En su presentación habló de la importancia de Braulio Vázquez (director deportivo de Osasuna) en su llegada.

Braulio fue decisivo en mi fichaje. Tanto él como Alejandro Alfaro, que también forma parte de la dirección deportiva de Osasuna y fue compañero mío, fueron esenciales. Tuvimos muchas conversaciones y me transmitieron que este era el sitio adecuado. Todo ello, junto a lo que ya conocía del club, fue lo que me llevó a tomar la decisión. Braulio es un director deportivo muy cercano, que dice todo a la cara de manera honesta y eso siempre se agradece cuando cambias de club.

Además de Braulio, el técnico Alessio Lisci también jugó un papel muy importante, ¿no?

Hablé con él antes de llegar y me transmitió lo que quería de mí. Antes de llegar a un sitio nuevo me gusta hablar con la persona que va a tomar las decisiones. Con el míster tuve buena sintonía desde el primer momento y eso también sumó a la hora de llegar.

El modelo de juego de Lisci y de Osasuna se adapta a la perfección a sus condiciones. ¿Fue otro factor importante a la hora de incorporarse al club?

Sin duda. Estoy muy cómodo en la forma de jugar que plantea el míster. También con el ADN de Osasuna, que creo que se parece mucho a lo que yo soy como jugador. Ambos factores me vienen como anillo al dedo y eso se nota en el campo. Llevo solo tres meses aquí pero ya me siento como en casa.

Javi Galán junto a Braulio Vázquez durante su presentación / CA Osasuna

Usted, que es un jugador de banda con grandes cualidades en el centro tiene en el ataque al que probablemente sea el mejor rematador de Primera División ¿Cómo es su relación con Ante Budimir?

Budi es un delantero sensacional, además de una gran persona. Convierte en buenos centros los que no lo son tanto. Se agradece para los jugadores de banda tener una referencia ofensiva como la suya. Como rematador, es uno de los mejores de la liga.

¿Cómo fue la acogida del vestuario? ¿Le costó adaptarse?

La acogida fue muy buena. Todos los jugadores son muy cercanos. Me hicieron sentirme integrado muy rápido. Es algo que agradeces cuando llegas nuevo a un sitio

¿Cuál es la importancia real de caer bien en un vestuario?

Es un factor clave. Cuando llegas en verano hay una pretemporada que te permite conocer más a los compañeros, y también hay más fichajes. En invierno, como mucho, suele haber dos o tres. Llegar, que te ayuden en la adaptación y sentirte cómodo es clave. Me lo pusieron todo muy fácil y creo que eso se está reflejando en el campo.

Javi Galán, con el Atlético de Madrid. / E. P.

Ha mencionado anteriormente el ADN de Osasuna, que es un club muy especial por lo que se ve desde fuera ¿Cómo de identificado se siente con los valores de la entidad?

Osasuna es un club muy familiar. En el vestuario hay un ambiente excelente. También hay una estrecha relación con el aficionado y eso es muy importante. Por la calle, la gente está muy cerca de ti, te tratan con amabilidad y respeto y esa relación que se crea es muy bonita.

En lo que a su trayectoria se refiere, ha mencionado en varias entrevistas que antes de llegar a la élite pasó por todas las categorías del fútbol nacional ¿Cómo de importante es esto para usted?

Cada uno tiene su camino. A otros jugadores también les habrá costado su esfuerzo llegar. Situarse en el fútbol de élite es muy complicado. Yo empecé desde muy abajo, pero trabajando mucho y subiendo poco a poco he logrado llegar a Primera División. Estoy muy orgulloso de lo que he logrado y aún me queda mucho camino por recorrer. He disfrutado mucho del proceso, que también es algo importante.

¿Cuál diría que fue el momento clave de su carrera?

Creo que ha habido muchos. Si me tuviera que quedar con uno, diría cuando llego al Córdoba B y estoy un año entrenando con el primer equipo. Cuando Luis Carrión decide subirme creo que fue un punto de inflexión. Hice dos o tres temporadas seguidas en Segunda y eso me sirvió para situarme en el fútbol profesional para poder dar el salto más adelante. Le tengo mucho cariño a Luis porque fue uno de los primeros que apostó por mí.

¿Qué considera más complicado, dar el salto al profesionalismo o consolidarse en la élite?

No sabría decir. Creo que llegar es más complicado. Cuando firmé por el Huesca y pude jugar en Primera División, después sufrí un descenso antes de volver a la máxima categoría. Ambas cosas tienen su complicación, aunque creo que pasar del semiprofesionalismo al fútbol profesional es más complicado. Dar los saltos en el momento adecuado y lograr asentarse es clave. Siempre he tratado de ir año a año para seguir avanzado y poder crecer.

En todo este proceso que lo ha llevado a consolidarse en Primera División, ¿ha tenido momentos de dudas?

Nunca. Soy una persona que confía mucho en sí misma y creo que por eso estoy donde estoy. He tenido confianza y fe en mi trabajo. Creo que todo el mundo debe estar seguro de las cosas que hace y confiar en su trabajo.

Ha tenido muchos entrenadores a lo largo de su carrera. ¿Cuál ha sido el que más le ha marcado?

De todos he aprendido muchas cosas y todos me han ayudado a ser un jugador más completo. Luis Carrión confió en mí en Córdoba y ese paso fue muy importante en mi carrera. Le tengo mucho cariño, aunque a todos se lo tengo y de todos he aprendido.

Otro entrenador importante en su carrera ha sido Diego Simeone en su paso por el Atlético de Madrid. ¿Tiene alguna espinita de su etapa como rojiblanco?

Ha sido una etapa con muchas cosas buenas. He disfrutado muchísimo de un gran club como el Atlético de Madrid. He dejado muchos amigos allí. Me hubiese gustado ayudar mucho más de lo que lo hice porque creo que tenía más que dar, pero me fui contento con los años que estuve allí. Sigo apoyando al club desde la distancia.

En varios tramos de su carrera ha estado en la órbita de la Selección Española. ¿Cree que sigue abierta esa puerta para Javi Galán?

En muchas etapas de mi carrera he estado en las prelistas pero nunca se ha dado. Es el sueño de cualquier jugador. Ahora mismo estoy centrado en el día a día en el club, pero llegar a la Selección es un premio al trabajo. ¿Por qué no? Es una de las cosas más bonitas que puedes lograr en el fútbol.

Javi Galán saluda a los componentes de su campus. / Noelia Cabanillas/Campus Javi Galán

Siempre ha hecho gala de Extremadura cada vez que ha podido. ¿Qué significa para usted representar a su región en la élite?

Es un orgullo. Siempre tengo palabras de elogio sobre Extremadura a cualquier lado al que voy. Cada vez que tengo días libres voy a mi tierra y a todo el mundo intento vendérsela muy bien. Los extremeños son gente especial, hay que ser de la tierra para saber lo que es. Siempre que tengo la oportunidad estoy entre Montánchez, mi pueblo, y Badajoz. En el futuro es en el sitio en el que quiero vivir y no me veo en otro sitio que no sea en Extremadura.

Como ex blanquinegro, ¿cómo ve la situación que atraviesa el Club Deportivo Badajoz?

Me da mucha pena. Por desgracia, en el fútbol extremeño siempre ha sido todo muy complicado. Cuando parece que un equipo despunta comienzan a aparecer impagos o cosas por el estilo y hay que volver a empezar. Ha pasado en el Badajoz y en otros muchos clubes. El fútbol extremeño está un poco olvidado y necesita dar un paso adelante. Por suerte, están saliendo muchos chicos de la región que por desgracia tienen que salir para tener mayor repercusión. El Badajoz es un club al que sigo y del que soy aficionado. Pasé dos años allí y antes de eso solía ir con mi padre al estadio. Verlo en esta situación duele mucho, pero espero que pronto pueda dar un paso adelante.

Ha mencionado la fuga de talento de Extremadura y usted es un ejemplo más de ello. ¿Cómo cree que puede evitarse?

En Osasuna veo un ejemplo en el que fijarse. Es un equipo en el que aproximadamente el 70 por ciento de los jugadores son de Navarra. Sería algo muy bonito que ocurriera algo similar en Extremadura. Llegar al fútbol profesional con un núcleo importante de jugadores extremeños, que sientan de verdad lo que es ser de la región.

Para cerrar y volviendo a su actualidad en Osasuna, el equipo se encuentra en décima posición, a cuatro puntos del Celta que marca el último puesto europeo, aunque es muy probable que se obtengan más plazas a final de temporada. ¿Se ve vistiendo la camiseta de Osasuna por Europa?

Creo que hay que ser ambiciosos y mirar hacia arriba. Es cierto que hay muchos equipos con esas aspiraciones y va a ser complicado, pero creo que es posible lograrlo. Hay que tener las expectativas altas e ilusión por lograrlo, pero creo que es posible.