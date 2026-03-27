Márquez: "Llevo cuatro años sin ganar en Austin, así que los favoritos son otros"

Estamos frente al muchacho al que no le pueden pasar más cosas (peores y dolorosas) que las que le han pasado. Marc Márquez Alentá (Ducati), 33 años, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, de vuelta de todo, no piensa asustarse porque, de pronto, lleguen las Aprilia y ganen. Nadie va a ganar lo que ha ganado él. Ni mejor. Ni de forma más espectacular e impresionante.

Así que el Marc Márquez Alentá que ayer se presentó en Austin, Texas, Estados Unidos, para afrontar el tercer gran premio de la temporada, ni ha perdido la sonrisa ni la perderá. Como dijo en Japón-2025, cuando conquistó su noveno título mundial después de un vicrucis que no le desearía ni a su peor enemigo, si es que lo tiene, “acabo de superar mi mayor reto y lo he conseguido”.

Ayer, en Austin, el circuito donde ha ganado siete veces, trataron de arrancarle palabras de tristeza, de desaliento, de preocupación, de nervios, de inquietud, de campeón derrotado. Y no lo lograron. Márquez lleva demasiado tiempo en esto como para mostrarse preocupado a las primeras de cambio. Él sabe que está más preocupada Ducati que él.

Aprilia, al poder

Y, en ese sentido, volvió a echarle una mano al ingeniero Gigi Dall’Igna, al que Aprilia ha superado, dicen, con un nuevo efecto aerodinámico surgido de la F-1, y le da vueltas a la cabeza a cómo recuperar esa velocidad punta que permitiría a MM93 pelear con Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Raúl Fernández y Ai Ogura para pelearles la victoria donde (casi) solo ha ganado él.

“Tengo la mejor moto y estoy en el mejor equipo, está en mis manos”, comentó el piloto de Cervera (Lleida), ahora habitante de Madrid. “He ganado mucho aquí, en Austin, también había ganado mucho en los circuitos que estrenábamos, pero la vida cambia y más MotoGP, así que no gané en Goiania y llevo cuatro años sin ganar aquí, en Texas, por eso creo que, también este fin de semana, las Aprilia son favoritas”.

Àlex y Marc Márquez se saluda, ayer, en Austin (Texas, EEUU). / ALEJANDRO CERESUELA

Pero…con Marc Márquez Alentá siempre hay un pero. Pero, por poco que pueda, peleará por la victoria. No está Márquez para hacer, de momento, demasiadas locuras. Va camino de estar ya totalmente recuperado de su hombro derecho, pero aún le queda margen de mejora. Tanto o más que a su ‘Desmosedici’. “Así que, mientras buscamos la velocidad que hemos perdido, mientras buscamos que pilote más fácil, más cómodo, encontrar mi mejor yo, que me vuelva divertir sobre la moto, si acabo tercero, mejor que cuarto, pero no voy a hacer locuras por acabar tercero en lugar de cuarto. Aún no toca”.

Todo se andará

“Debo encontrar la regularidad, ser más constante en cada vuelta, no hacer diez vueltas diferentes, debo clavar las vueltas, encontrar mi ‘feeling’ con la moto, volver a las sensaciones del pasado año. Eso lleva su tiempo, pero confio en conseguirlo”, siguió explicando ‘Il Cannibale’.

No parece que Márquez tenga necesidad de disimular. Nadie conoce mejor la realidad que él. Nadie. Y sabe que está en la fábrica adecuada, la que persiguió hasta conseguir que lo fichasen y saben que está rodeado de los ingenieros capaces de encontrar solución a los problemas que sufren.

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“¡Ojo!, no siempre se encuentran las soluciones, no siempre, unas veces, muchas, se consiguen y otras, no. Esto es MotoGP y aquí nadie se duerme, todo el mundo mejora y nosotros que, hasta aquí, hemos sido superiores, ahora debemos trabajar duro para acortar, cuanto antes, la ventaja que tiene Aprilia, que están muy fuertes por méritos propios”, sentenció MM93.

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