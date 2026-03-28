El Extremadura juega un partido con aroma de playoff ante La Minera

Los playoff del Extremadura pasan, irremediablemente, por este encuentro ante la Deportivo Minera. No es un partido más. Es un envite de cuatro puntos y ganarlo es dar el espaldarazo casi definitivo a pelear por todo hasta el final. A las 17.00 horas recibe en el Francisco de la Hera el Extremadura a la Deportivo Minera, un rival más que directo que le lleva tres puntos y es segundo, pero al que superaría en caso de triunfo al empatar a dos en la primera vuelta en Murcia. Es decir, pasar del sexto puesto al segundo. En 90 minutos. Es para tomarlo muy en serio.

El entrenador del Extremadura, David Rocha, ha definido el choque como «un partido con todos los ingredientes de un playoff», subrayando que, a falta de cinco jornadas, «el margen de error es mínimo y cada partido es una batalla». Rocha ha destacado la buena dinámica del equipo, especialmente tras el empate cosechado en campo del Estepona, un partido que, según explicó, ha reforzado al grupo. El técnico valoró también la implicación del vestuario, resaltando que «los jugadores entrenan a un nivel muy alto cada semana» y que la motivación en este tipo de partidos «no necesita estímulos extra.

El preparador azulgrana también se refirió al refuerzo de Óscar García ‘Pinchi’, quien estará disponible para el encuentro y aportará «velocidad, versatilidad y un perfil que el equipo necesitaba». Por último, Rocha hizo un llamamiento a la afición, a la que considera fundamental: «En casa siempre jugamos con uno más, pero necesitamos que ese apoyo sea constante durante los 90 minutos. Cuando el Francisco de la Hera aprieta, es muy difícil para cualquier rival puntuar aquí».

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Para el partido de este domingo, David Rocha podrá contar con esa novedad de Pinchi, además de recuperar a Marco Manchón y Luis Nicolás. La duda es Gio Zarfino, que lleva toda la semana entre algodones. Podría vestirse, pero no ser titular. Además, Rober Correa, que ya recibió el alta médica, seguirá fuera de la lista de convocados.