Torneo de Candidatos 2026: Los juegos del hambre del ajedrez arrancan en Chipre

El torneo de Candidatos de la FIDE 2026 arranca en Pafos, Chipre, en busca del aspirante que disputará el trono del ajedrez mundial al vigente campeón, el indio Dommaraju Gukesh. Ocho grandes maestros afrontarán catorce agotadoras jornadas para conocer al desafiante. Un grupo de ajedrecistas de primer nivel mundial que reúne a aspirantes de diferentes generaciones y estilos escenificando los juegos del hambre en el tablero. Muchos expertos creen que dado el nivel del torneo de Candidatos, su ganador puede ser favorito en la pelea por el cetro mundial con el indio. El torneo está considerado el evento más duro del calendario ajedrecístico: catorce rondas, todas con un nivel de dificultad máximo, sabiendo que medio punto puede significar el éxito o el fracaso para los participantes.

Figuras sobradamente consolidadas en el tablero como Caruana, Giri o Nakamura serán desafiados por estrellas emergentes como el indio Praggnanandhaa, el uzbeko Sindarov o el ruso Esipenko. Completan el cuadro el prodigio chino Wei Yi y la fiabilidad alemana de Matthias Bluebaum. Un escenario en el que unos son más favoritos que otros, pero todos pueden ser jueces decisivos porque cualquier partida puede desequilibrar el torneo hacia un lado o hacia otro. En el torneo de Candidatos de Madrid, por ejemplo, el chino Ding Liren ganó su última partida a Nakamura, al que adelantó con ese triunfo, clasificándose segundo del torneo. Sin embargo, al renunciar Magnus Carlsen a defender su cetro, el segundo puesto tuvo premio porque el chino se midió en la lucha por el título mundial al ruso Ian Nepomniatchi, al que no había logrado ganar en Madrid. Pese a ello el chino le doblegó en el desempate final y se proclamó campeón del mundo. Corona que luego perdería con Gukesh en un duelo en el que cometió errores groseros.

Los ocho participantes (ordenados según su Elo FIDE actual):

1. HIKARU NAKAMURA (Estados Unidos, 2810 Elo)

Nakamura se clasificó para el Candidatos gracias a su promedio de puntuación en clásica, el más alto durante el período de clasificación. Le rodea cierta controversia porque disputó el número mínimo de partidas contra oponentes de menor puntuación. El número 2 es el rey del ajedrez on line, pero más allá de eso Hiklaru es uno de los competidores más feroces en la élite del clásico, donde acumula innumerables títulos de ajedrez, a los que suma otros de rápido y de blitz. Es cinco veces campeón de Estados Unidos. El streamer es uno de los favoritos a conquistar el título y si arranca bien se lo tomará más en serio, lo que disparará sus posibilidades.

2. FABIANO CARUANA (Estados Unidos, 2795)

El ganador del Candidatos de 2018 en Berlín, lo que le permitió desafiar a Magnus Carlsen en Londres por el titulo mundial, sumará su quinta participación en el torneo. Es tercero en el ránking mundial y está considerado uno de los rivales más consistentes del circuito gracias a su capacidad de cálculo, a su dominio de la aperturas y a su minuciosa preparación de las partidas. Los especialistas le señalan como el máximo favorito para ganar esta edición de Chipre, lo que le abriría la puerta a conquistar un título que lleva más de una década persiguiendo. Se ha ganado la plaza en este torneo por ganar el Circuito FIDE 2024, Cinco veces campeón de Estados Unidos, medallista de oro en la Olimpiada de 2016 y ganador de varios títulos del Grand Chess Tour, por madurez y conocimientos todos los focos están puestos en él.

3. WEI YI (China, 2754)

El prodigio chino es séptimo clasificado del ránking y obtuvo su plaza como finalista de la Copa del Mundo de Goa 2025. Se estrena en el torneo de Candidatos con el aval de haber sido señalado como un sucesor de Magnus Carlsen, desde su temprana irrupción en el circuito mundial. Nadie logró alcanzar los 2700 puntos Elo antes que Wei, que los alcanzó con 15 años. Yi tiene legiones de seguidores por su estilo de juego, ofensivo y brillante, que apoya en un sentido táctico extraordinario que le hace protagonizar algunas de las partidas más recordadas del último lustro. El chino se crece ante la adversidad y tiene una capacidad de resiliencia que complica la vida a sus rivales incluso cuando estos últimos tienen posición de dominio en la partida. Un aliciente para el público.

4. ANISH GIRI (Países Bajos, 2753)

Giri no es ningún desconocido. Jugará su tercer torneo de los Candidatos gracias a su victoria en el FIDE Grand Swiss 2025 de Samarcanda. Otro jugador con mucho oficio y una consistencia fuera de toda duda. En 2016 no perdió ni una sola de las partidas del torneo de Candidatos, en el que logró 14 tablas, Y cinco años más tarde peleó hasta el final por hacerse con el triunfo y ganarse el derecho a desafiar al campeón mundial. Es el 8 del mundo y además de un estratega consumado, el neerlandés es un jugador de una exquisitez técnica llamativa. El paso de los años le ha hecho afilar más su estilo de juego, siendo más incisivo y ambicioso que en sus principios, donde la solidez era su tarjeta de presentación. Si no es de los favoritos, es de los que puede ser juez a la hora de decidir el ganador con sus resultados.

5. JAVOKHIR SINDAROV (Uzbekistán, 2745)

Sin duda se trata de una de las atracciones del torneo. El prodigio uzbeko de 20 años es el segundo Gran Maestro más joven en lograr esta condición tras Sergey Karjakin. Lo consiguió con 12 años, 10 meses y 8 días desplegando un juego de ataque devastador que apoya en su destacadísima capacidad de cálculo. Su nombre comenzó a sonar cuando apenas tenía diez años y su talento era tallado a mano por el GM uzbeko Marat Dzhumaev. Javokhir se ha metido en el Candidatos gracias a su victoria en la Copa del Mundo de 2025 en Goa, India, un maratón eliminatorio donde demostró tener nervios de acero y versatilidad. Número 12 del mundo el público espera seguir disfrutando en sus partidas de los sacrificios audaces y estampidas enérgicas que le han convertido en uno de los rivales más letales e impredecibles del circuito.

6. PRAGGNANANDHAA R. (India, 2741)

Clasificado por segunda vez para el Candidatos, Rameshbabu Praggnanandhaa se clasificó a través del Circuito FIDE 2025. Campeón Sub-8 del Mundo en 2013, lo que le valió el título de Maestro FIDE, y Sub-10 en 2015, 'Prag' es a sus 20 años una realidad el ajedrez. Los especialistas consideran al indio como un jugador extremadamente peligroso para todos los contendientes. Pocos jugadores hay en el circuito con el conocimiento posicional del juego que tiene Praggnanandhaa, uno de los rostros más reconocibles del pujante ajedrez indio. Jugador de precisión quirúrgica, puede presumir de haber ganado a Magnus Carlsen más de una vez y más de dos veces sobre el tablero. Caruana también lo que es perder con él. Y en febrero de 2025 consiguió un triunfo de campanillas en el Tata Steel en clásico ante jugadores como Anish Giri, Fabiano Caruana, Nodirbek Abdusattorov, Arjun Erigaisi y el campeón del mundo Gukesh D, obteniendo 8,5 puntos de 13. El desempate se jugó a dos partidas blitz de 3+30 perdiendo la primera y ganando la segunda. En la primera partida de muerte súbita con piezas blancas y 30 segundos menos doblegó al indio y desde entonces muchos le ven ya como un candidato potencial a ostentar el cetro mundial del ajedrez.

7. MATTHIAS BLUEBAUM (Alemania, 2698)

Dos veces campeón de Europa, este alemán de Renania del Norte debuta en el Candidatos gracias a su sorprendente segundo puesto en el Grand Swiss de 2025. Hijo del campeón de Ajedrez de Ostwestfalen, comenzó a jugar a los seis años y formó parte a los 12 del grupo 'Prinzengruppe', los príncipes, grupo de cuatro jóvenes alemanes que el entrenador alemán Bernd Vökler convirtió en Grandes Maestros. El grupo, además de Bluebaum, lo componían Rasmus Svane , Dennis Wagner y Alexander Donchenko. Es el tercer alemán en clasificarse para el torneo de Candidatos, tras Robert Huebner y Wolfgang Uhlmann. Matthias destaca por ser un estudioso del juego, con un conocimiento enciclopédico de las aperturas, que suma a su mesura en el tablero y su fiabilidad en los finales. A priori no cuentan en las apuestas, pero hay una regla que dice que los jugadores que destacan en los exigentes torneos suizos suelen dar buen rendimiento en el Candidatos.

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8. ANDREY ESIPENKO (Rusia, 2698)

Nacido en Novocherkassk, en el oblast de Rostov, Andrey Esipenko es actualmente trigésimo tercero en la clasificación FIDE, empatado con Bluebaum. Como el alemán debutará en el Torneo de Candidatos, gracias a su tercer puesto en la Copa del Mundo de 2025. A sus 24 años Esipenko llega sin presión, no tiene nada que perder y mucho que ganar. Y eso le hace especialmente peligroso porque es un jugador camaleónico capaz de adaptarse a diferentes contextos de juego y manejarse bien en ellos. Afilado en los finales y de enorme creatividad, su talento táctico le convertirá en una piedra en el zapato de adversarios más experimentados o prometedores prodigios que se sentarán ante él. Carlsen ha mordido el polvo ante Esipenko y el billete para el Candidatos lo selló en una partida en la que exhibió su carácter indómito revolviéndose para doblegar a donde venció a Nodirbek Yakubboev horas después de haber caído con Wei Yi. El ruso, que firmó la carta a Putin contra la invasión de Ucrania, dará juego.

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