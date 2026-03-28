Paola García Lozano es campeona de España absoluta

Paola García Lozano sigue agrandando su leyenda en el karate extremeño tras proclamarse de nuevo campeonato de España absoluta de karate en su modalidad de kata. Este nuevo título ha llegado en Pontevedra, donde ya ha logrado otros campeonatos anteriores y donde ahora se están dando a conocer a los distintos campeones de España 2026.

En la modalidad de kata, Paola García no encuentra rivales en España. Su victoria rotunda no significó que fuera cómoda, pero la superioridad de la de Almendralejo parece que todo sea más fácil de lo que es. Paola fue tumbando rivales hasta alzarse con el oro.

«La verdad es que estamos muy contentos desde el equipo por cómo nos están saliendo las cosas esta temporada. Después de haber sufrido algunas cosas negativas en la temporada anterior, me estoy encontrando en un gran momento y pienso que estamos viendo la mejor versión de Paola García en estos momentos» ha llegado a comentar la propia karateca extremeña en declaraciones a este periódico.

Y es que Paola García Lozano está ganando prácticamente todo lo que está compitiendo. Hay que recordar que, recientemente, se proclamó campeona de Europa sub21 en Chipre con gran autoridad y que, en el ranking internacional absoluto, ya está asentada entre las 10 mejores del mundo en la kata femenina, peleando con las potentes japonesas.

Su trayectoria sigue imparable con dos medallas de bronce mundiales absolutas, un campeonato de Europa absoluta y dos terceros puestos y otro título campeó continental por equipos.

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Paola García Lozano hace tiempo que se asentó en Madrid de modo residencial y es en la capital de España donde entrena y estudia con el objetivo de seguir rompiendo barreras y, por qué no, aspirar al número uno mundial.