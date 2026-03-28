Sabalenka continúa en estado de gracia: gana en Miami después de hacerlo en Indian Wells

Aryna Sabalenka ya forma parte de la historia del tenis. La número uno del mundo se proclamó campeona del WTA 1000 de Miami tras imponerse a Coco Gauff por 6-2, 4-6 y 6-3 en 2 horas y 9 minutos, completando así el prestigioso Sunshine Double.

La bielorrusa encadena los títulos de Indian Wells y Miami, convirtiéndose en la quinta jugadora en lograrlo tras Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka e Iga Swiatek. Un hito que confirma su dominio en la gira estadounidense.

El triunfo en Florida tiene aún más valor por el camino recorrido. Sabalenka ha firmado una racha de 12 victorias consecutivas en Miami y apenas ha cedido dos sets en todo el doblete, uno en cada final. Además, en este torneo volvió a cruzarse con Elena Rybakina, a la que derrotó tanto en la final de Indian Wells como en las semifinales de Miami.

En la final, Gauff volvió a exigirle al máximo, como ya es habitual en su rivalidad. El cara a cara entre ambas sigue siendo muy igualado, pero la número uno impuso su pegada en los momentos clave para cerrar el partido en el tercer set.

Con este título, Sabalenka suma ya 24 trofeos WTA, 11 de categoría 1000, y redondea un inicio de temporada brillante en el que también conquistó Brisbane.

Además del éxito deportivo, la bielorrusa se lleva un premio de más de un millón de dólares, poniendo el broche a una gira perfecta antes de la llegada de la tierra batida.

A sus 27 años, Sabalenka no solo reafirma su condición de líder del circuito, sino que firma una de las actuaciones más dominantes de los últimos años en el tenis femenino.

El momento de Sinner

Jannik Sinner afronta este domingo una cita con la historia en el Masters 1000 de Miami. El italiano buscará convertirse en el octavo jugador capaz de conquistar en el mismo año Indian Wells y Miami, el prestigioso Sunshine Double.

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El número dos del mundo llega lanzado a la final, donde se medirá al checo Jiri Lehecka, con la oportunidad de cerrar una gira impecable en pista dura y consolidar su dominio en este tramo de temporada emulando lo que ha conseguido Sabalenka.

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