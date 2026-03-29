Carla Gallardo bate en Berlín el récord de España de media maratón

La atleta palentina Carla Gallardo batió este domingo el récord de España de medio maratón con un tiempo de 1:08:30 en la prueba disputada en Berlín, una de las carreras más prestigiosas de la distancia, en la que quedó octava, a 3:23 de la vencedora, la etíope Likina Amebaw.

Con la Puerta de Brandemburgo como fondo, Gallardo, de 27 años, pulverizó la marca que tenía Kaoutar Boulaid (1:08:47) desde el 28 de octubre de 2024 en el medio maratón de Valencia, que logró mejorar en 17 segundos.

El mejor crono que tenía la palentina era de 1:09:14, que consiguió en Valencia el pasado mes de octubre, donde también fue la primera española en la clasificación.

Gallardo, que tiene la carrera de medicina, une su récord en medio maratón al de los 10.000 metros, que logró con 31:11 en mayo del pasado año en Laredo (Cantabria).

Por detrás de Amebaw, de 28 años y que hizo un crono de 1:05:07, entraron las keniatas Daisilah Jerono y Veronica Loleo a catorce y 28 segundos, respectivamente.

En categoría masculina, el español Said Mechaal, de 35 años, acabó en décima posición, con 1:00:24, su mejor marca personal después de que hiciera 1:00:48 en Valencia el pasado octubre.

El ganador fue el keniata Andrea Kiptoo, con un tiempo de 59:11, quien consiguió su primer título en la distancia después de ser segundo en Nápoles (Italia) el pasado 22 de febrero.

En segunda posición entró el también keniata Denis Kipkemoi, con el mismo tiempo que el vencedor, aunque no le disputó el esprint por su condición de liebre en la prueba, y tercero el alemán de origen eritreo Amanal Petros.

Noticias relacionadas

La 45 edición del medio maratón de la capital germana congregó a más de 40.000 participantes de 134 países.