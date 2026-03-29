El Don Benito vuelve a tomar aire gracias al favor del Jaraíz

La vigésimo octava jornada liguera de Tercera Federación volvió a dar un golpe de timón tras el empate de una semana antes del líder Don Benito en Calamonte y que metía de lleno al Moralo en la pelea por el ascenso directo. Sin embargo, el triunfo de los rojiblancos de este domingo ante el Gévora en casa, sumado al ‘favor’ del Jaraíz ganando en Navalmoral al Moralo, permite a los calabazones volver a abrir brecha de cara a las seis últimas jornada ligueras. Ahora el líder se escapa a cinco puntos de Moralo y Badajoz, que ganó en casa al Cabeza del Buey.

Por abajo, solo ganó el Pueblonuevo, que se deshizo del Villanovense para de paso eliminar a los serones de la pelea por entrar en el ‘play off’ de ascenso. Montehermoso y Calamonte calleron y se complican la vida, aunque aún tienen margen. Todo en una jornada que arrancó el sábado precisamente con la derrota por 2-0 del Villanovense en Pueblonuevo, así como la victoria contundente del Montijo ante el Montehermoso por 4-0 y el empate a uno del Llerenense frente al Jerez.

Don Benito 2-Gévora 0

El Don Benito volvió a mostrarse fiable en casa para sacar adelante su compromiso ante el Gévora y dar un paso más hacia el ascenso directo. Los de José Carlos Prieto ‘Canica’ encarrilaron el partido en la primera mitad con un tanto de Higor Rocha y supieron gestionar la ventaja durante el segundo tiempo, en un encuentro sin excesivos sobresaltos ante un Gévora que apenas inquietó la portería de César Llera. Ya en el descuento del encuentro, Eghosa puso la sentencia definitiva para cerrar el 2-0. Un triunfo que permite a los calabazones alcanzar los 58 puntos y aumentar una ventaja de cinco sobre el Moralo. El Gévora, por su parte, sigue en la zona baja con 26 puntos y cada vez con menos margen de error, pero seis puntos por encima del descenso.

Santa Amalia 0-Azuaga 4

El Azuaga firmó una de las actuaciones más completas de la jornada con una goleada incontestable en Santa Amalia en el estreno de Joselu como técnico del cuadro amaliense tras la destitución de Carlos Pizarro. Los visitantes ya se marcharon al descanso con ventaja gracias al tanto de Piochi y, tras el paso por vestuarios, terminaron de romper el partido con los goles de Zakaría, Vera y Erik Aguado. Un triunfo que confirma el gran momento del conjunto azuagueño, que se sitúa cuarto con 52 puntos y sigue muy metido en la pelea por el ascenso. El Santa Amalia, en cambio, continúa en la zona baja con 32 puntos y sin lograr cortar su dinámica negativa de resultados de los últimos meses.

Villafranca 1-Calamonte 0

El Villafranca sumó tres puntos de mucho valor en un duelo muy igualado ante el Calamonte, que se resolvió por detalles en la segunda mitad. Iburraima fue el encargado de decantar la balanza con un gol mediado el segundo tiempo en un encuentro de pocas ocasiones y mucho control. Los locales se consolidan en la séptima posición con 42 puntos y siguen mirando de reojo la zona de ‘play off’, aunque todavía muy lejos. El Calamonte, por su parte, continúa en descenso con 20 puntos y se aleja la permanencia a cuatro puntos.

Diocesano 1-Puebla 0

Victoria clave del Diocesano en un duelo directo por la permanencia ante el Puebla de la Calzada. Un solitario gol de Víctor Bermejo fue suficiente para que el conjunto colegial sumara tres puntos de oro en un partido muy trabajado y con mucho en juego. El Diocesano marca la salvación con 24 puntos y gana algo de oxígeno en la recta final del campeonato. El Puebla se queda con 32 puntos en la zona media-baja, todavía con margen respecto a los equipos que hay en la zona de abajo de la tabla.

Moralo 0-Jaraíz 1

El gran golpe de la jornada llegó en Navalmoral, donde el Moralo cedió en casa ante un Jaraíz muy serio que supo competir hasta el final. Cuando el empate parecía definitivo, apareció Luismi Bueno en los compases finales para dar un triunfo de enorme valor a los visitantes. Un resultado que frena al Moralo, que se queda con 53 puntos y ve cómo el Don Benito amplía su ventaja en el liderato. El Jaraíz, con 51, se afianza en puestos de ‘play off’ y se mete de lleno en la pelea por las primeras posiciones.

Noticias relacionadas

Badajoz 2-Cabeza del Buey 1

El Badajoz sacó adelante un partido exigente ante el Cabeza del Buey en un duelo que tuvo alternativas y emoción hasta el final. Bermu adelantó a los pacenses, Mina igualó para los visitantes y, cuando el empate parecía inamovible, Carlos Bravo apareció para firmar el 2-1 definitivo. Tres puntos que permiten al Badajoz mantenerse en la tercera posición con 53 puntos, muy metido en la pelea por el ‘play off’. El Cabeza del Buey, sexto con 45, pierde algo de terreno pero sigue al acecho de los puestos de privilegio con todavía 18 puntos por disputar en las próximas semanas de liga. n