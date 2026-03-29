El Extremadura dibuja una victoria con guión de cine

Ficha: Extremadura 1-0 Deportiva Minera EXTREMADURA: Robador; Tala, Carlos Cordero, Cano, Barace, Marco Manchón (Rober Moreno, m.68), Luis Nicolás, Zarfino, Dieguito (Peral, m.90), Manu Ramírez (Pinchi, m.68), Maikel (Frodo, m.76). DEPORTIVO MINERA: Alex Lázaro;; Mirapeix, Alex Macías, JaviVera (Petkoff, m.46), Kamal (Roberto Alarcón, m.46), Rubén Mesa (Simón, m.81), Omar Perdomo (Sebas Holgado, m.81), Kike Carrasco (Viñuela, m.61), Paco Torres, Kevin, Pitu. GOLES: 1-0 Dieguito, min.90. ÁRBITRO: Alejandro Moguera (andaluz). Amonestó con amarilla al local Zarfino; y a los visitantes Javi Vera, Kamal y Kevin. INCIDENCIAS: 4.500 espectadores en el estadio Francisco de la Hera.

El Extremadura tiene algo especial. Lo sabes tú. Lo sé yo. Y lo saben todos los que están leyendo esto. Y no es una reflexión regalada, sino una conclusión de tantas y tantas tardes especiales en el estadio Francisco de la Hera. Ha habido mil guiones y mil películas en Almendralejo para describir un partido. Faltaba ésta. Gol en el descuento y parada de penalti antes del pitido final. No había más taquicardia para aguantar. Sobrevivir al éxtasis es un camino ya reconocido en este estadio.

Pasó una vez más. Comprar una entrada en el Francisco de la Hera es cómo sacar un ticket para el Dragon Khan de PortAventura. Una locura de emociones. Si estás preparado para soportarlas, adelante. Si no lo estás, también puede ser emocionante descubrirlo.

Entre el gol de Dieguito y la parada de Robador pasaron exactamente tres minutos y medio. Unos 200 segundos para que todos los escenarios mentales del playoff pasaran por la cabeza de todos los aficionados. Pero antes de eso, hubo un partidazo. Y una exhibición del Extremadura.

No sabemos si fue el mejor partido de la temporada del Extremadura, pero estuvo muy cerca. Habría que ver repetido aquella victoria ante el Yeclano que también rozó lo excelso en el juego.

Atacó primero con el viento en contra el conjunto de David Rocha. No le importó. Marco Manchón descordonó todo el fútbol en la medular y su equipo bailó al son del almendralejense. La primera ocasión fue de Tala, con un libre directo que lanzó fuera. Menudo partido del lateral extremeño.

La Deportivo Minera se vio superada en el primer tiempo. Sólo un disparo de Mirapeix, con buen blocaje de Robador, se pudo rescatar en la primera mitad.

El Extremadura creaba fútbol a borbotones. Entraba por derecho y, sobre todo, por la izquierda de Dieguito, una tarde más colosal. Un desborde suyo acabó en un toque de un defensa y una gran parada de Alex Lázaro para desbaratar el primero.

La más clara llegó en una internada de Tala, de las muchas, con un centro que Maikel remató de manera acrobática al travesaño. El delantero de Ciudad Real no marcó, pero cuajó un partido soberbio de espalda a portería, haciendo jugar a la segunda línea y con un desgaste abrumador en la primera línea de presión. Partidazo.

En la segunda parte, con el viento en contra, el Extremadura quiso dinamitar pronto el choque ante una Minera rendida a su fútbol. El palo volvió a toparse con la suerte en una internada de Zarfino por la derecha con pase atrás que un defensa estampó en el palo. Y, poco después, un chut de Manu Ramírez, tras robo y asistencia de Manchón, fue bloqueado por un defensa en una acción salvadora.

Minutos calientes

Rocha decidió sentar a Manchón en un cambio casi pactado por la fatiga del almendralejense tras salir de lesión. Y ahí, parte del juego azulgrana, se fundió. Tuvo que cambiar de registro el equipo, con más balones colgados por bandas y centros al área.

La Minera, que si ganaba dormía líder, dio un paso al frente liderada por un mayúsculo Omar Perdomo. Un jugador claramente de superior categoría. Un tiro suyo sembró el pánico en la grada, pero se marchó fuera.

El carrusel de cambios mejoró al Extremadura rebasada la media hora de la segunda parte. Debutó Óscar Pinchi con minutos de mucha calidad. Desbordó, asistió y estuvo a punto de hacer un golazo con la zurda al palo largo.

Sin embargo, el partido iba muriendo lentamente ante la falta de fortuna en el disparo del Extremadura y una Deportiva Minera que navegaba a por un empate que sabía a oro. Faltaba lo mejor.

El colegiado, que había sacado de quicio al Extremadura en un par de acciones, sí vio una mano dentro del área en una acción de fuerza de Zarfino, que tocó un balón que se fue al brazo de un jugador de la Deportiva Minera. Penalti y tensión. Dieguito, con esa apariencia desgarbada de que la cosa nunca va con él, asumió la responsabilidad y desató la locura ejecutando a gol el penalti en el minuto 90.Doce goles para el de Solana, que porta el 23 de los elegidos.

Se desató la grada puesta en pie para apretar en los minutos finales. Parecía todo hecho, pero en el Francisco de la Hera siempre pasan cosas de cine. Y el guión aguardaba un final con tintes dramáticos. En el último balón en largo de la Minera,Robador salió de forma temeraria y cometió un penalti absurdo. Bajonazo total. Pitu asumió el cargo y David Robador metió un guante de Inspector Gadget para hacer una de esas paradas inolvidables y dinamitar el Francisco de la Hera. Paradón y pitido final. Todo seguido. Para reventar los corazónes de felicidad.

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El Extremadura gana el golaveraje a la Minera y se sitúa tercero. Con opciones a todo. Pero, sobre todo, con esa sensación de ser un equipo muy especial.