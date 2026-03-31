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Dimite Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, sin aclarar si volverá a presentarse

El organismo de la máxima competición de fútbol femenino de España abre un nuevo proceso electoral

Entrevista Bea Álvarez , presidenta de Liga F

Entrevista Bea Álvarez , presidenta de Liga F / Ferran Nadeu

Laia Bonals

Laia Bonals

La liga femenina abre un nuevo proceso electoral. Y, por ello, la actual presidenta de la competición ha presentado su dimisión sin aclarar si se volverá a presentar. "Este lunes, 30 de marzo de 2026, Liga F ha iniciado los trámites para la convocatoria del proceso electoral a la presidencia tras presentar Dña. Beatriz Álvarez Mesa su dimisión como presidenta de Liga F. De conformidad con lo establecido en el Reglamento Electoral de Liga F, se procederá a la apertura del correspondiente proceso electoral para la elección de la Presidencia", cuenta en un escueto comunicado la organización.

En un momento donde todo apunta a que también habrá nuevos comicios en los sindicatos, tras la denuncia de AFE del convenio colectivo, Liga F empieza también un proceso electoral que debe designar al nuevo mandatario o mandataria de la máxima competición de fútbol femenino del país.

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