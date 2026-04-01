De la Fuente, tras el empate de España ante Egipto: "Tener cuatro porteros ha sido muy positivo"

La selección española no logró saldar con victoria el último amistoso antes del Mundial que le enfrentó a Egipto. Un insulso 0-0, que quedó empañado por los cánticos racistas que se profirieron en las gradas del RCDE Stadium en el regreso de la selección nacional a Cataluña cuatro años después del último partido disputado en Barcelona. Tras una floja primera mitad, España pareció darle un punto más a su juego en la segunda parte.

"Da gusto verles con esa actitud y compromiso y queriendo ser cada día mejores", dijo Luis de la Fuente en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Tener cuatro porteros ha sido muy positivo. De ellos saldrán los tres porteros, pero si puediera llevaría a los cuatro. Enriquecen mucho y son muy positivos, que estén en competencia es sano y saludable para qeu den sus mejores versiones", añadió el técnico.

En general, el seleccionador se mostró satisfecho con los jugadores. "Estoy muy contento con el comportamiento de todos, no ha habido lesiones, han debutado jugadores que no lo habían hecho y hemos visto escenarios de juego que se pueden dar. También hemos comprobado lo difícil que es ganar, y por eso ponemos en valor lo conseguido", explicó. Sin embargo, destacó el papel de Fermín López, que entró al descanso y fue uno de los mejores en el tramo final del partido y quien más cerca estuvo de romper el 0-0 inicial.

Faltas de respeto

Al respecto de los cánticos racistas que se escucharon en el estadio, el técnico se mostró molesto. "Me parece una falta de respeto intolerable", afirmó el técnico. "No conozco los protocolos, pero he visto el cartel de denuncia y a raíz de entonces la gran mayoría del estadio ha actuado silbando a los impresentables", rememoró.

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Joan Garcia, pitado y aplaudido por igual, debutó con la selección nacional y se mostró satisfecho. "Yo al final estaba contento y emocionado por mi debut. Sé que hay gente que me ha aplaudido y se lo quiero agradecer un montón", dijo el portero. Ante la pregunta de un periodista acerca de los motivos de hacer debutar a Joan Garcia en el campo del Espanyol, de si era una burla a la afición, el técnico se ha negado a contestar el reproche. "No te voy a contestar. La pregunta se contesta por sí misma. En mi pueblo dirían 'qué nivel, Maribel'", dijo.

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