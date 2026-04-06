Extremadura-Recreativo de Huelva, el señor de los partidos

Un Extremadura-Recreativo de Huelva siempre ha tenido un aura especial. Un partido muy de fútbol profesional en los 90, pero que ahora tiene a ambos equipos peleando por escalar a la tercera categoría del fútbol nacional. Dos ciudades, Almendralejo y Huelva, futboleras por los cuatro costados. Dos aficiones de las que nunca fallan cuando sus equipos la necesitan. Un partido capital que tiene servido el menú el domingo a las 18.00 horas en el Francisco de la Hera. Con más que tres puntos en juego.

Sin duda, el Extremadura-Recreativo es el señor de los partidos el próximo fin de semana en Segunda Federación. Por historia, por aura, por emoción y por cómo están ambos en la clasificación del grupo cuarto. El Extremadura, junto a la Deportiva Minera, lidera el grupo con 53 puntos. Y el Recreativo, que es sexto y está fuera del playoff, está a sólo dos puntos de los azulgranas. Aquí, un estornudo, te deja fuera de la fase de ascenso. Y un suspiro, te puede hacer campeón. Una locura.

Lo que está ocurriendo en la parte alta del grupo cuarto es de auténtico manicomio. Entre el primero y el sexto sólo hay dos puntos. Eso, ni por asomo, ocurre en el resto de grupos, donde la diferencia menor es de 16 puntos en el grupo quinto y llegando a los 20 puntos entre el primero y el sexto del grupo 2. Números más normalizados.

«No podemos pensar más allá del siguiente partido» ha comentado David Rocha, entrenador del Extremadura, una y otra vez. Y así es. Porque cada fin de semana, un equipo se ve o muy cerca o muy lejos.

El partido ante el Recreativod e Huelva será un duelo en la cumbre en lo deportivo entre dos equipos en alza, con dinámicas positivas en la segunda vuelta y con mucho potencial en las dos filas.

Aficiones

El duelo será vibrante en el verde. Pero también fuera del campo. El Extremadura mantiene abiertas las taquillas físicas y online para este partido desde hace un par de semanas. El encuentro fue declarado Medio Día del Club y, desde hace días, hay hasta colas entre los abonados del Extremadura para obtener el suplemento de la entrada. Nadie se lo quiere perder.

En Huelva también se está preparando uno de los desembarcos más grandes de la temporada con destino Almendralejo. La Federación de Peñas del Recreativo de Huelva solicitó este lunes 600 entradas para repartir en paquetes para sus peñas, mientras que por individual se habían vendido casi 300 a lunes. Los cálculos indican que puede haber casi 1.500 recreativistas el domingo en el Francisco de la Hera.

También se espera la presencia de mucho público de toda la región que viajará a apoyar al Extremadura. Históricamente, los azulgranas tienen muchos seguidores en pueblos de alrededor y de toda la provincia y, sin duda, éste apunta a partido de la temporada.

Colíderes

El Extremadura no saboreaba las mieles del liderato desde las primeras jornadas de la primera vuelta. A cuatro partidos para el final, es el único equipo del grupo que depende de sí mismo para ser campeón. Y el premio sería un ascenso directo a Primera Federación.

El calendario no es sencillo para nadie. Menos para el Extremadura, que después de jugar ante el Recreativo de Huelva tendría que viajar al campo del Xerez, que es cuarto. Luego recibiría a La Unión y terminaría en Linares. Pero en el vestuario lo tienen claro:«no hay nada más allá del Recre», dijo un jugador tras la victoria última ante el Yeclano.

En lo estrictamente deportivo, el Extremadura llega en uno de los mejores momentos de la temporada tras encadenar 11 partidos consecutivos sin perder. Para el encuentro del domingo, David Rocha perderá a Ángel Cano, el defensa más utilizado de la plantilla esta temporada. La vuelta de Rober Correa y las buenas prestaciones de Alfon Peral le dan opciones a ambos para ocupar puestos.

Noticias relacionadas

El Francisco de la Hera se pone guapo para albergar uno de los partidos que levantan más expectación de toda la temporada. Un evento que trasciende lo deportivo. Un partido muy especial.