La Junta impulsa un circuito deportivo con 19 pruebas en abril, incluyendo la Media Maratón de Mérida

La Dirección General de Jóvenes y Deportes colabora este mes de abril en la organización de 19 pruebas deportivas incluidas en el Circuito Junta de Extremadura, con citas de disciplinas como ciclismo, marcha nórdica, ajedrez, petanca, senderismo o carreras por montaña.

Entre las pruebas más destacadas del calendario figura la XX Media Maratón de Mérida, que se disputará el 11 de abril y en la que se espera la participación de 3.500 personas. También sobresale la XIX edición del Trail Sierra de Tentudía, prevista para el 19 de abril.

La programación incluye además rutas senderistas como la IV Ruta Majá, en Robledillo, el 12 de abril; pruebas cicloturistas como la Azuaga Bike y la X BTT 4 Lobos y 3000 Buitres, los días 19 y 26 de abril, respectivamente, así como carreras por montaña como la XIV CXM Garganta de los Infiernos.

El circuito también da cabida a otras modalidades deportivas, como la petanca, el ajedrez y la marcha nórdica, con la celebración del I Campeonato de Marcha Nórdica de Coria, además de nuevas citas de cicloturismo como la prueba Reserva de la Biosfera de Monfragüe, programada para el 26 de abril.

Vista general de una edición anterior de la Media Maratón de Mérida. / Juntaex

Este calendario de eventos ya ha comenzado con pruebas disputadas el pasado 3 de abril, entre ellas la Ruta de los Miradores de la Sierra de Carbajo, el III Cross Subida al Castillo de Nogales y la Carrera Popular 10K y 5K La Villa, Corremos por la Igualdad, en Villa del Campo.

La Junta de Extremadura impulsa este programa anual con el objetivo de promover el deporte en la región y, al mismo tiempo, dar a conocer sus entornos naturales y patrimoniales. En la organización participan también federaciones deportivas, entidades deportivas, ayuntamientos y clubs. La Dirección General de Jóvenes y Deportes presta apoyo logístico y económico a esta iniciativa, que se desarrolla desde 2008.