Panathinaikos aplasta a un Barça sin rumbo

El Barça vivió una de las peores noches de la temporada en la Euroliga y fue vapuleado por un Panathinaikos que sacó el rodillo sobre el débil equipo azulgrana, al que sometió y derrotó por 79-93. El duelo sirvió para evidenciar que el equipo de Xavi Pascual está agotado y que llega prácticamente sin energía al tramo decisivo del curso en Europa.

La primera parte fue un duro golpe de realidad para el Barça. El conjunto azulgrana saltó a pista con las ausencias por lesión de Nico Laprovittola, Juan Núñez y Tomas Satoransky, cuya indisposición sigue impidiéndole regresar a la rotación. Cedi Osman llevó la iniciativa de los griegos en el arranque del choque anotando canastas de todos los colores: en un abrir y cerrar de ojos, el cuadro ateniense se distanciaba en el electrónico de manera considerable (10-20).

En el Barça, pocos recursos en ataque hasta que apareció la inspiración de Miles Norris desde el 6,75. Dos triples suyos más dos tiros libres de Joel Parra reducían la desventaja a tan solo cuatro tantos (23-27) tras el primer asalto. Pero el equipo de Ataman anotaba muy fácil en pintura, y la irrupción en el partido de Kostas Sloukas y T.J. Shorts fue letal: parcial de 2-11 y una nueva cómoda ventaja que obligó a Pascual a detener el encuentro (25-38).

Miles Norris, ante Panathinaikos / Dani Barbeito

Segundo cuarto letal para Panathinaikos

El técnico azulgrana alargaba rotación en cancha, mientras que Ataman miraba hacia el banquillo y encontraba a jugadores como Nigel Hayes-Davis o los propios Sloukas y Shorts. Norris seguía inspirado desde el triple, pero en pista solo había un Hernangómez y era Juancho. La primera mitad del '41' de PAO fue sensacional, anotando 12 puntos. El Barça no reaccionaba y el bocinazo del descanso trajo un +17 para Panathinaikos (38-55) que reflejó a la perfección la superioridad de los griegos en cancha durante los primeros 20 minutos.

Los hermanos Hernangómez se enfrentaron en el Palau / Dani Barbeito

Aplastados por los griegos

La salida de vestuarios se anticipaba clave para una posible remontada azulgrana. Pero ni por asomo. El Barça está fundido a principios de abril, y los síntomas en ese apartado son preocupantes cuando quedan algo más de dos meses de temporada. Sloukas asestó un triple doloroso para elevar la ventaja helena por encima de los 20 puntos (44-65), y a Pascual y a sus jugadores no les quedaba más remedio que rescatar algo de energía para evitar que la derrota fuese aún mayor.

Pero ni energía ni orgullo. El mini OAKA en el que se había convertido el Palau gozaba con las acciones de los suyos. Hayes-Davis, con un mate de espaldas y un triple, situó el +31 (49-80) con el que se cerró el tercer asalto. Mucho público azulgrana ya tuvo suficiente y emprendió el regreso a sus hogares, mientras que algún aficionado no dudó en señalar hacia el palco.

Algún aficionado del Barça mostró su descontento hacia el palco por la abultada derrota ante el Panathinaikos / Dani Barbeito

Como era de esperar, Panathinaikos se dejó ir en el último periodo y el Barça pudo maquillar el marcador para reducir a la mitad la desventaja y acabar cayendo por 14 tantos (79-93).

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El Barça necesita varios milagros para lograr el billete de manera directa hacia el Playoff, aunque con la combinación de resultados de la jornada, el principal objetivo es atar el Play-In, algo que ni mucho menos está cerrado.