Solo Copete y Luismi Bueno amenazan a Chema Chávez

En el mundo del fútbol no suele ser habitual tener que rebuscar al máximo goleador de un campeonato entre algún equipo de mitad de tabla. Como tampoco lo es ver que ese mismo ‘Pichihi’ sea un tipo de casi 40 años que sigue haciendo goles como si de un chaval recién salido de juveniles se tratara. Es tan poco habitual que Chema Chávez, a sus 38 años, lo ha convertido en costumbre las últimas tres temporadas. En la presente encadena 19 (la pasada hizo una veintena de tantos y en la anterior hizo otros 19) y es hasta el momento el máximo goleador de la Tercera extremeña. Todo un hito a la altura de pocos.

A falta de cinco jornadas para el final, el delantero del Jerez es el gran favorito para hacerse con el trofeo de máximo goleador del campeonato. Todo ello enrolado un año más en las filas de un Jerez que campa a sus anchas por la zona media de la clasificación y que ha logrado encadenar muy buenos tramos esta temporada de la mano del incombustible Juampe Sánchez. Sin embargo, en esta carrera por consagrarse un año más como el máximo anotador de liga no está solo. Nando Copete (Don Benito) y Luismi Bueno (Jaraíz) siguen al acecho del ariete templario por si sonara la campana y le pudieran dar caza enl o que queda de curso.

No van a tener nada fácil darle la vuelta a la tortilla. Copete y Bueno llevan 14 goles cada uno, y en el caso del ariete rojiblanco no ha visto puerta en los últimos tres enfrentamientos ligueros. Luismi Bueno, que precisamente tiene pasado en el Don Benito, está cuajando una gran temporada en las filas del Jaraíz y encadena siete jornadas consecutivas marcando un tanto para los suyos.

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En cualquier caso, todos ellos registran este curso algunos de sus mejores números de toda su carrera. Chávez está a un gol de igualar su mejor marca, Copete ya ha igualado su segundo mejor registro firmado con el Cacereño hace casi una década y Luismi Bueno no hacía tantos goles desde que militaba en la Segunda Andaluza. Unos registros los de estos tres peloteros que confirman que la Tercera extremeña tiene mucho gol y un pichichi todavía en juego.