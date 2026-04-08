BARÇA - ATLÉTICO
Giuliano y diez más: el 'Cholito' ya es mucho más que el hijo de Simeone
El extremo argentino es el jugador que más veces ha sido titular en el Atlético esta temporada, en la que ya suma siete goles y ocho asistencias
Ser "el hijo de" siempre alimenta la sospecha. ¿Estará donde está por sus virtudes y capacidades o porque su padre es quien es? Ocurre en todos los ámbitos laborales imaginables, por descontado también en el fútbol. La duda sonaba razonable en el verano de 2024, cuando Simeone decidió hacerle un hueco en la plantilla del Atlético al tercero de sus hijos. Giuliano venía de una cesión a medio gas en el Alavés, condicionada por una fractura de peroné que limitó su participación a apenas 720 minutos. Un bagaje que no parecía suficiente para quedarse en el Metropolitano.
Las sospechas de nepotismo, sin embargo, se disiparon pronto. El Atlético empezó con dudas el curso pasado y Simeone movió el banquillo en busca de soluciones. A Giuliano, delantero de formación, le encomendó la banda derecha. Y el chico, consciente de la doble lupa que iba a existir sobre él, demostró haber heredado el arrojo y la determinación del Cholo.
Récord de titularidades
Pronto se hizo un fijo en el Atlético, gracias a su capacidad para ser extremo en ataque y lateral en defensa, una dualidad muy valorada por su padre y entrenador. Acabó el año con 50 partidos disputados y en esta campaña, su segunda en el primer equipo rojiblanco, ha terminado de despuntar.
Giuliano se presenta a esta eliminatoria de Champions contra el Barça como el jugador que más veces (38) ha sido titular esta temporada, empatado con Hancko. Esta noche superará al lesionado Oblak en el ranking de minutos, quedado solo por detrás del central eslovaco. Solo Koke (45) supera sus 44 participaciones en 48 partidos. Y sus siete goles (el último, el sábado ante el Barça) y ocho asistencias le sitúan como el cuarto futbolista que ha intervenido en más goles, tras Julián, Sorloth y Griezmann. Ya es mucho más que el hijo del Cholo.
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