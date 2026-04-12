El Don Benito acaricia la liga con permiso del Badajoz

La disputa de la trigésima jornada en Tercera Federación refuerza el liderato del Don Benito, que continúa firme en lo más alto de la clasificación tras encadenar una nueva victoria, la tercera consecutiva en las últimas semanas. Por detrás, el Moralo no pasó del empate y el Badajoz lo aprovechó para seguir apretando la zona alta, en una pelea cada vez más ajustada cuando el campeonato entra en su tramo decisivo.

Don Benito 1-Santa Amalia 0

El Don Benito volvió a sacar adelante su partido con solvencia para mantenerse como líder destacado. Un solitario tanto de Higor Rocha en el minuto 24 de la primera mitad fue suficiente para decantar el encuentro ante el Santa Amalia. Los calabazones supieron gestionar la ventaja durante el resto del choque para sumar su tercera victoria consecutiva y encadenar cinco jornadas sin perder. Con este triunfo, el Don Benito alcanza los 64 puntos y consolida su posición al frente de la tabla, mientras que el Santa Amalia se queda con 33 en la zona media-baja.

Moralo 1-Calamonte 1

El Moralo dejó escapar dos puntos en casa ante un Calamonte que plantó cara desde el inicio. Se adelantaron los visitantes con un tanto de Alberto Páez a los 18 minutos, sorprendiendo al segundo clasificado, que tuvo que remar durante todo el encuentro. Ya en la segunda mitad, Gooluck logró el empate para los locales, pero el marcador no se movería más. El Moralo se queda con 57 puntos y pierde algo de terreno respecto al liderato, mientras que el Calamonte, con 22, suma un punto que le mantiene con vida en la lucha por la permanencia.

Badajoz 4-Montehermoso 0

El Badajoz firmó una victoria contundente para confirmar su gran momento y colocarse como segundo clasificado. Los de Miguel Ángel Ávila dominaron el encuentro de principio a fin y fueron ampliando su ventaja con los goles de Jorge Barba, Bermu desde el punto de penalti, Gus Quezada y Fran Miranda. Un triunfo que eleva al conjunto blanquinegro hasta los 59 puntos, consolidándose en la zona alta y aupándose hasta la segunda posición. El Montehermoso, por su parte, es ahora colista y ocupa la última posición de la clasificación con 22 puntos.

Villafranca 0-Azuaga 2

El Azuaga firmó una victoria de peso en su visita al Villafranca en un partido que se resolvió en el tramo final. Tras una primera parte equilibrada, los visitantes dieron un paso al frente en los últimos minutos con los goles de Vera y Márquez, que terminaron por romper el encuentro. Tres puntos que permiten al Azuaga alcanzar los 55 y afianzarse en la cuarta posición, en plena pelea por el ‘playoff’. El Villafranca, con 45, se mantiene en la zona media.

Pueblonuevo 1-Jaraíz 0

El Pueblonuevo sorprendió al Jaraíz con un gol de Kelechi en el minuto 84 para sumar tres puntos vitales. Los locales alcanzan los 26 y siguen en la pelea por la permanencia, mientras que el Jaraíz, con 52, cede terreno en la zona alta.

Cabeza del Buey 3-Jerez 0

Contundente triunfo del Cabeza del Buey ante el Jerez en un encuentro que encarriló antes del descanso. Bryan abrió el marcador en el minuto 34 y, ya en la segunda mitad, Ekow y Mina ampliaron la ventaja para cerrar el 3-0 definitivo. Un resultado que permite a los caputbovenses sumar 51 puntos y seguir mirando hacia la zona alta. El Jerez, por su parte, continúa en la zona media con 38 puntos.

Diocesano 2-Gévora 1

El Diocesano logró una victoria clave en casa ante el Gévora en un duelo directo de la zona baja. Los colegiales dejaron encarrilado el encuentro en la primera mitad con un doblete de Adrián Nágera que les permitió marcharse al descanso con 2-0. En la segunda parte, Juanito Monroy recortó distancias para los visitantes, pero el marcador ya no se movería. Tres puntos que permiten al Diocesano alcanzar los 28 y tomar algo de aire, mientras que el Gévora, con 26, sigue en una situación comprometida.

Montijo 1-Puebla 0

El Montijo se llevó el derbi de las Vegas Bajas en un partido muy igualado que se decidió en los minutos finales. Cuando todo apuntaba al empate, Chema apareció para marcar el único tanto del encuentro y dar los tres puntos a los locales. Un triunfo que sitúa al Montijo con 40 puntos en la zona media, mientras que el Puebla de la Calzada se queda con 32 y sigue pendiente de la zona baja.

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Llerenense 0-Villanovense 2

El Villanovense se impuso con solvencia con goles de Angelito en la primera parte y Óscar Muñoz en la segunda. Los visitantes suman 44 puntos y se mantienen en la zona media, mientras que el Llerenense, con 36, también ocupa una posición cómoda de cara al tramo final de temporada.