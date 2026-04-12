Pedro Cidoncha y Tamara Branco se imponen en la EuroBEC Granfondo

El Nuevo Vivero coronó la cuarta edición de la EuroBEC Granfondo que congregó a más de 2.000 ciclistas en Badajoz. La prueba, que se desarrolló también por las localidades lusas de Elvas y Campo Maior, volvió a poner en valor la colaboración transfronteriza en lo que a materia deportiva respecta.

Pedro Sánchez Cidoncha y Tamára Branco fueron los vencedores en la prueba Granfondo. Mientras que el ciclista del Tainy Nature paraba el cronómetro con un tiempo de 03:31:24 por delante de Jorge Mariz y Miguel Frutuoso, Branco hacía lo propio con un tiempo de 03:49:41 por delante de la portuguesa Alice Neves y de la española Tamara Cardoso.

En el Mediofondo y el Minifondo, Portugal hizo pleno de oros. En la media distancia, João Viegas se hizo con la prueba tras imponerse a Nuno Almeida y a José Oliveira, con un tiempo de 02:38:00. En categoría femenina, Ana Guedes, del Paredes Ventura, venció con un tiempo de 02:55:46 por delante de sus compatriotas Benedita Martins y Mariana Santos.

En el Minifondo, Sérgio Saleiro, del Brinóx Cycling Team, cruzó la meta con un tiempo de 02:04:58. El podio masculino lo completaron Pedro Borlido y Gonçalo Filipe. Ana Arsénio se impuso en modalidad femenina con un tiempo de 02:05:34 por delante de la bielorrusa Iryna Kirnosenko y de la brasileña Vivian Caruso.

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«Una vez más, la colaboración entre localidades vuelve a demostrar que el deporte puede ser un nexo de unión entre países», se expresó desde la organización de la prueba.