El Sport Extremadura corona una temporada de ensueño con título y ascenso

Ficha técnica: 2 - SPORT EXTREMADURA CD: Vicky; Mireia, Anlly, Espe Cuello, Saioa, Elena (Leonie, min. 90), Alba Zafra, Claudia (Fátima López, min. 88), Valeria Tena (Karen Venica, min. 78), Ana Herrera (Ivet, min. 90), Amanda (Felicité, min. 90). 0 - SPORTING CLUB DE HUELVA: Paula; Albarrán, Eulalia, Ana Hernández Irene García, min. 72), Alba Quintana, Morán, Valentina Morales, Geral, Celia (Andrea López, min. 66), África (Stefane, min. 66), Pescatore. GOLES: 1-0, Amanda (min. 35); 2-0, Amanda (min. 61). ÁRBITRO: Flor Blanco Rejano (extremeña). Amonestó a las locales Valeria Tena y Ana Herrera. INCIDENCIAS: En torno a 600 personas en El Vivero.

El Sport Extremadura lucirá el nombre de Badajoz por Primera Federación Femenina. El conjunto pacense consumó la consecución del campeonato en el Grupo 3 de Segunda Federación y el ascenso de categoría tras imponerse por 2-0 al Sporting Club de Huelva en un partido en el que fue superior de principio a fin y en el que demostró la habitual pegada que le ha hecho completar una excelsa campaña.

Un doblete de Amanda Chaves, el primero pasada la media hora de partido y el segundo en la segunda mitad, fueron suficientes para que las futbolistas de Juan Carlos Antúnez pudieran celebrar un nuevo éxito junto a su afición.

Aunque el encuentro comenzó igualado, con el paso de los minutos el Sport se fue desperezando y comenzó a llegar con peligro a la meta del Sporting. Las pacenses encadenaron varias acciones seguidas con mucho peligro que se quedaron a centímetros de convertirse en el primer gol del partido.

La igualada inicial en el electrónico iba a romperse pasada la primera media hora. Tras hacerse con el cuero en campo rival, Saioa encontraba al espacio a Ana Herrera en banda izquierda, la atacante verdinegra conectaba un centro raso de primeras y encontraba a Amanda en el área pequeña, que con un sutil toque hacía el 1-0.

Las onubenses trataron de reaccionar tras el gol encajado, buscando en profundidad a sus atacantes, pero la zaga verdinegra se mantuvo muy segura y evitó que el Sporting pudiera meterse en el partido antes del descanso.

El paso por vestuarios no cambió la dinámica del duelo. El Sport salió con la intención de tener el cuero para mandar sobre su rival y lo logró gracias a Alba Zafra y Elena, que se adueñaron del choque sin que las onubenses pudieran hacer nada.

El segundo zarpazo al partido iba a llegar en el minuto 61. Un despeje orientado encontraba a Amanda desmarcada a la espalda de la zaga onubense, que encaraba en dirección a portería sin oposición. Tras pisar área, la delantera verdinegra abría el pie y mandaba el cuero al fondo de las mallas con un suave disparo.

El 2-0 fue una liberación. Las futbolistas verdinegras sintieron que con ese segundo tanto su objetivo estaba mucho más cerca y eso se tradujo en su fútbol. A través de la posesión, el Sport supo evitar que su rival pudiera generarle ocasiones sin perder de vista la portería rival.

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Poco más de sí iba a dar el encuentro. Ambos equipos firmaron un alto el fuego que con el pitido final se iba a convertir en el alirón del Sport Extremadura. Las pacenses ponen el broche de oro a una temporada de ensueño, en la que dominaron con puño de hierro desde las primeras jornadas, lo que se traduce en su segundo ascenso consecutivo, el tercero en cuatro años.