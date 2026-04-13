Alcaraz, ante su debut en el Conde de Godó: "Tengo que ganar aquí si quiero recuperar el número uno"

Acaba de perder el número uno del mundo tras perder en la final del Masters 1000 de Montecarlo frente a Jannik Sinner en dos sets por 6-7(5)/3-6 y su derrota le impidió revalidar el título que conquistó en 2025, pero Carlos Alcaraz no ha perdido el hambre de victoria. Recién llegado a la capital catalana, el tenista murciano espera poder desplegar todo su tenis en su debut, este martes a partir de las 16:00h, en el Trofeo Conde de Godó / Barcelona Open.

"He visto que tengo que ganar aquí si quiero recuperar el número uno y es la batalla que estoy teniendo con Jannik. Es bonita y es una motivación extra para mí para ganar aquí. Estoy enfocado y con la mente puesta en seguir", aseguró Alcaraz en la rueda de prensa previa al encuentro de este martes que tendrá lugar en el Real Club de Tenis de Barcelona-1899. El bicampeón del trofeo en 2022 y 2023 se medirá al finlandés Otto Virtanen en su debut en el ATP 500 de Barcelona con un solo día de descanso desde su derrota en Montecarlo.

Barcelona no dejará de ser nunca un torneo especial para el tenista murciano, que ha recordado con cariño su paso por las categorías menores y anteriores ediciones. "Es uno de los torneos más especiales de mi calendario, sin duda. Tengo muy buenos recuerdos aquí, no solo por los años de ATP sino porque lo he jugado desde que era pequeño. Tengo muchísima ilusión por empezar", aseguró.

Nueve partidos en once días

"No he entrenado hoy y eso podría ser un pequeño hándicap", reconoció Alcaraz sobre su encuentro. Sin embargo, el tenista confía en que mañana por la mañana pueda revertir esa falta de adaptación de forma satisfactoria y a tiempo para poder disputar sus encuentros en Barcelona con garantías a pesar de llegar "cansado", según reconoció a menos de 24 horas de su primer partido.

Si llega a la final de este domingo, Alcaraz habrá disputado nueve partidos en once días prácticamente sin descanso. "Mi cuerpo me dice que hay que ir día a día, que no hay que adelantarse a nada. No sé qué va a pasar y no sé si llegaré a las rondas finales o si perderé en la primera ronda, pero escucharé a mi cuerpo y a mi equipo, que son quienes realmente me conocen para poder hacer todo lo que esté en mi mano para aguantar toda la gira de tierra", afirmó el tenista.

En la pasada edición del Barcelona Open Banc Sabadell, Alcaraz terminó sucumbiendo en la final ante Holger Rune y arrastrando una lesión en la ingle derecha que le impidió disputar el torneo de Madrid. "Aprendí del año pasado", afirmó con seguridad el murciano. "El año pasado venía cansado pero sin molestias físicas de gran escala y me dio de repente en la final. El tenis un deporte impredecible y nunca sabes lo que va a pasar", añadió Alcaraz.

La ausencia de Sinner, un alivio

La rivalidad con Jannik Sinner acaparó todos los focos en la primera aparición del murciano tras su derrota en Montecarlo. A pesar de que con su victoria, el italiano se hizo con el primer puesto del ránking que hasta el momento ocupaba Alcaraz, la relación entre ambos sigue siendo buena. "Sinceramente, me alegra ver a Jannik mejorando", reconoció el murciano.

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"Jannik y yo tenemos muy buena relación. No es personal ni vamos a cenar, pero aunque dentro de la pista peleemos por lo mismo, fuera de la pista nos tenemos respeto mútuo. Es una gran admiración la que tengo por él y es una buena manera de mostrar al mundo que aunque tengamos buena rivalidad dentro de pista y peleemos por las mismas cosas podemos ser buena gente y tener buena relación fuera de pista", aseguró el tenista español. Sin embargo, su ausencia en este ATP 500 no deja de ser un alivio para Alcaraz, que reconoció que "no deja de ser el motivo por el que intento superarme cada día".

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