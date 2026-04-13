TENIS
Jódar debuta en el Godó arrollando a Munar
El joven tenista madrileño se estrenó en el Barcelona Open con una gran victoria sobre el mallorquín (6-1 y 6-2)
Lo de Rafa Jódar es cosa seria. Tras levantar su primer título ATP en Marrakech hace unas semanas, el tenista madrileño se ha dado a conocer este lunes en TtTormno Conde de Godó de Barcelona con una victoria aplastante ante Jaume Munar (6-1 y 6-2).
El joven de 19 años demostró todo su talento y potencial en un partido en el que dominó por completo ante un Munar al que se le notó falto de ritmo tras su lesión en el brazo.
Agresivo en todo momento y sin perdonar una bola fácil de su rival, Jódar fue conectando golpe ganador tras golpe ganador para hacer ver al público de Barcelona que todo lo que se había hablado sobre él hasta el momento es más que merecido.
Además, con su presencia volvió a la pista central del RCTB-1899 el famoso grito de “¡Vamos Rafa!”, que tantas veces se escuchó durante la época dorada de Rafael Nadal.
En la pista que lleva el nombre del manacorí, Rafa Jódar se estrenó a lo grande y espera ahora a Karen Khachanov o Camilo Ugo Carabelli para seguir con su gran momento.
Con un estilo más propio de pista dura, el español suma pleno de victorias sobre tierra batida, demostrando que ha elegido el momento perfecto para dar el salto al circuito profesional.
Con esta victoria, Jódar ya sube hasta el número 50 del ranking mundial.
- Fallece Marisa Pajuelo, referente del folklore de Badajoz y Extremadura, a los 71 años
- La Junta ya tiene a su nombre los 50 pisos de la Guardia Civil para destinarlos a viviendas sociales en Badajoz
- La Crónica de Badajoz estrena este viernes el nuevo espacio semanal 'A pie de calle'
- Absuelto en Badajoz un hombre que abofeteó a su pareja para evitar que se tirara por un balcón
- Denuncian a una TEI del colegio de Cerro Gordo de Badajoz por presuntos malos tratos
- El colegio Luis de Morales de Badajoz celebra su 50 aniversario recordando su historia en un acto conmemorativo
- B de Burger se muda en Badajoz: la hamburguesería anuncia un local 'más grande, más espacioso y más brutal
- Badajoz celebra mañana el acto central de la Semana de Extremadura en la Escuela con folklore, talleres y más de 1.900 alumnos