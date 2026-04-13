Lamine: "A ver si el Cholo me hace un favor y me pone uno contra uno con un jugador"

Lamine Yamal compareció en la sala de prensa del Metropolitano antes del partido que medirá a los azulgrana con el Atlético en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. El canterano comenzó advirtiendo que "somos un equipo joven, todos muy culers. Lo hemos demostrado muchas veces. Por aquí pasa la temporada, tenemos muchas ganas de estar en semifinales y lo daremos todo".

Liderazgo personal

Sobre el partido apuntó que "me lo imagino con intensidad, pero sin perder nuestro juego, que es la clave. Y no pensar que la remontada es un milagro. Es verdad que empezamos 0-2, pero tenemos que jugar como sabemos. Todos los jugadores del Barça tenemos mucha calidad. Creo que tenemos un equipo lleno de jugadores que pueden remontar el partido. Estoy confiante". El delantero también confesó que marcar en la Champions es especial para él: "La Champions y el Mundial son las dos competiciones más importantes. Siempre he soñado con marcar con el Barça en la Champions".

El canterano fue preguntado en varias ocasiones si cree que él puede marcar las diferencias en este partido: "Sí que me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido de mañana. Estoy motivado. Espero que pueda marcar las diferencias. A ver si el Cholo me hace un favor y me pone uno contra uno con un jugador". Y posteriormente puntualizó que "he tenido la suerte que, desde pequeño, he tenido que coger más responsabilidades de las que debía. Estoy acostumbrado. Sólo pienso en disfrutarlas, en no cogerlas como un problema, sino como una virtud. Lo agradezco todo”.

En las últimas horas Lamine ha colgado en sus redes una imagen de Lebron James, cosa que ha explicado revelando que "es uno de los referentes que me puede inspirar para el partido de mañana. Pensaré en cómo lo hizo él, intentaré hacerlo como él para mañana. Tenemos muchos veteranos en nuestro equipo. Me considero uno más, pero no soy el único". Y también se refirió a Neymar, otro referente suyo: "Le he visto muchas veces. Neymar es un jugador que ha marcado toda mi infancia. Es mi ídolo, le estaré agradecido siempre. Es un jugador por el que pagas una entrada. Darle las gracias por lo que le ha dado al fútbol. Ojalá pueda estar en el Mundial”.

Lamine también advirtió que "prometemos que, si quedamos eliminados, será luchando hasta el final. Dejaremos todo por este escudo. Será un partido de 90 minutos o más, esto no está acabado. Es muy posible la remontada, por eso estamos aquí". Y habló del precedente en Copa: "Es verdad que nos eliminaron de la Copa, pero eso ya pasó. Esto es la Champions, somos el Barça. Hay que creer en que podemos pasar".

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Yamal también se refirió al enfado en el metropolitano de haces unas semanas: "Son cosas del juego, pero ya ha pasado. Estoy pensando en el partido de mañana. Cuando no salen las cosas, intento ayudar al equipo. Es lo único que importa". Y puso en valor la recuperación de Gavi y el peso de los jugadores de la Masia: "Es muy importante por partidos como el de mañana. Somos todos de la casa, todos amamos al Barça. Lo daremos todo hasta el final”.

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